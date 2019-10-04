Сотрудники Пенсионного фонда Севастополя наказаны за предоставление недостоверных сведений о доходах

Севастопольское отделение Пенсионного фонда РФ привлекло к дисциплинарной ответственности шести сотрудников. Ранее прокуратура города внесла соответствующее представление по результатам проверки.

«Выявлены факты отражения работниками учреждения в справках не полных и недостоверных сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированном на праве собственности, о доходах, полученных от трудовой деятельности по основному и предыдущему месту работы, бюджетных фондов Российской Федерации, а также данных об участии членов семей работников в коммерческих организациях», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и недопущении их в дальнейшем, которое рассмотрено и удовлетворено.

В июне аналогичные нарушении прокуратура выявила у сотрудников Госжилнадзора Севастополя.





Пятница, 4 октября 2019 г. 1103

Источник: Портал Информер