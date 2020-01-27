Сотрудники полиции задержали депутата Бахчисарайского горсовета за взятку

27 января 2020     33
Сотрудники полиции задержали депутата Бахчисарайского горсовета за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие», депутата Бахчисарайского горсовета Игоря Голикова за получение взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает источник Крыминформа.

«При получении взятки задержан директор бахчисарайского МУП Игорь Голиков. Он задержан до избрания ему судом меры пресечения», – сказал собеседник агентства.Источник не уточнил деталей допущенного депутатом правонарушения.

Справка:

Игорь Голиков работает директором МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» с момента его регистрации в апреле 2016 года. Является депутатом Бахчисарайского горсовета, избран по одномандатному округу №1.

 



Понедельник, 27 января 2020 г. 388

Источник: Портал Информер

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