Сотрудники полиции задержали депутата Бахчисарайского горсовета за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие», депутата Бахчисарайского горсовета Игоря Голикова за получение взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает источник Крыминформа.
«При получении взятки задержан директор бахчисарайского МУП Игорь Голиков. Он задержан до избрания ему судом меры пресечения», – сказал собеседник агентства.Источник не уточнил деталей допущенного депутатом правонарушения.
Справка:
Игорь Голиков работает директором МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» с момента его регистрации в апреле 2016 года. Является депутатом Бахчисарайского горсовета, избран по одномандатному округу №1.
Понедельник, 27 января 2020 г. 388
Источник: Портал Информер