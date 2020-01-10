Сотрудники полиции Севастополя задержали подозреваемого в квартирной краже

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 42-летний житель города. Мужчина сообщил, что, вернувшись к себе домой, обнаружил пропажу денежных средств в размере 5000 рублей.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Как стало известно, похитил деньги 31-летний близкий родственник заявителя, который проживал вместе с ним в одной квартире. Пока пострадавший находился на работе, злоумышленник проник в комнату потерпевшего через окно. Нашел на тумбочке кошелек и похитил оттуда деньги.

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.







Пятница, 10 января 2020 г. 292

Источник: Портал Информер