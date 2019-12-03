Сотрудники Росгвардии задержали в Севастополе пьяного водителя

3 декабря 2019     27
Сотрудники Росгвардии задержали в Севастополе пьяного водителя

Сотрудники группы задержания севастопольского управления вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на авто, которое совершало на дороге опасные маневры.

Водитель на требования сотрудников Росгвардии остановиться не отреагировал и продолжал движение. Включив спецсигналы, росгвардейцы заблокировали нарушителя.

«В автотранспортном средстве ВАЗ 2115 находились двое мужчин в явно нетрезвом виде. Владельцем авто оказался житель Джанкоя 1985 года рождения. Поскольку гражданин сам находиться за рулем не мог вследствие сильнейшего алкогольного опьянения, он передал управление машиной своему товарищу из сопредельного государства. Алкогольные напитки они распивали вместе, находясь по их словам «на отдыхе», – сообщает пресс-служба управления.

Пояснить свое поведение мужчины отказались и вели себя очень агрессивно.

По словам очевидцев, данный автомобиль передвигался по району довольно продолжительное время, привлекая внимание граждан неадекватным вождением.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 590

Источник: Портал Информер

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