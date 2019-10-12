Сотрудники Росгвардии поймали в Севастополе магазинного воришку

12 октября 2019     38
Сотрудники Росгвардии поймали в Севастополе магазинного воришку

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть в севастопольском супермаркете продукты. Администрация магазина заметила, как он вынес за пределы кассовой зоны товар, не оплатив его. Охранник пытался задержать злоумышленника, но получил отпор. Представитель администрации нажал тревожную кнопку. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находящаяся на маршруте патрулирования, немедленно прибыла на сигнал. Находясь в трудной жизненной ситуации, он решил не оплачивать свою покупку в супермаркете. Среди продуктов, выбранных задержанным, были наборы морепродуктов, сыр и ветчина», – сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и Севастополю. 

Злоумышленник пытался сбежать, но ему это не удалось. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин является жителем Ростова-на-Дону 1989 года рождения.

Правонарушитель был передан сотрудникам УМВД по Севастополю.



Суббота, 12 октября 2019 г. 19

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцев ждут тёплые выходные
Севастопольцев ждут тёплые выходные

12 и 13 октября в городе ожидается малооблачная погода со слабым юго-восточным ветром. В выходные температура воздуха днём составит 18-20 …


Автоинспекция озвучила итоги рейда «Автобус» в Севастополе
Автоинспекция озвучила итоги рейда «Автобус» в Севастополе

За время операции зафиксировано 65 правонарушений, совершённых водителями маршрутных транспортных средств. Инспекторами оставлено 34 административных материала за нарушения правил дорожного …


Фото ноги велогонщика испугало болельщиков
Фото ноги велогонщика испугало болельщиков

Словенский велогонщик Янез Брайкович опубликовал в Instagram фотографию своей ноги после соревнований в Хорватии, чем вызвал реакцию у пользователей сети. …


В Севастополе водители автобусов продолжают нарушать ПДД
В Севастополе водители автобусов продолжают нарушать ПДД

Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги рейда «Автобус». Цель мероприятия – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств.За время …


В Севастополе поймали юного наркоторговца
В Севастополе поймали юного наркоторговца

Полиция Ленинского района Севастополя задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков. Правоохранители зафиксировали передачу пакета с порошкообразным веществом. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты