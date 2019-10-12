Сотрудники Росгвардии поймали в Севастополе магазинного воришку

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть в севастопольском супермаркете продукты. Администрация магазина заметила, как он вынес за пределы кассовой зоны товар, не оплатив его. Охранник пытался задержать злоумышленника, но получил отпор. Представитель администрации нажал тревожную кнопку. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находящаяся на маршруте патрулирования, немедленно прибыла на сигнал. Находясь в трудной жизненной ситуации, он решил не оплачивать свою покупку в супермаркете. Среди продуктов, выбранных задержанным, были наборы морепродуктов, сыр и ветчина», – сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Злоумышленник пытался сбежать, но ему это не удалось. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин является жителем Ростова-на-Дону 1989 года рождения.

Правонарушитель был передан сотрудникам УМВД по Севастополю.







Суббота, 12 октября 2019 г. 19

Источник: Портал Информер