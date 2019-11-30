Сотрудники Росгвардии проводят проверку безопасности в школах Севастополя

Сотрудники отдела комплексной защиты объектов управления вневедомственной охраны Росгвардии совместно со специалистами городского департамента образования и науки, сотрудниками ФСБ и МЧС проводят обследование и категорирование объектов и территорий образовательных организаций Севастополя — школы и учреждения среднего профессионального образования.

«На сегодняшний день проведена проверка в 107 объектах образования из 189, согласно запланированному графику. Все учреждения, находящиеся в зоне реагирования севастопольского подразделения вневедомственной охраны оборудованы тревожными кнопками сигнализации с выводом на пульт Росгвардии», — сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии.

Проверке подверглись оснащенность зданий исправными системами видеонаблюдения, обеспечение пропускного режима и организация охраны на объектах образования. Сотрудники Росгвардии оценили и подготовку персонала, занимающимися вопросами безопасности.

По сообщению пресс-службы, существенных замечаний по обеспечению безопасности на обследуемых объектах не выявлено.







Суббота, 30 ноября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер