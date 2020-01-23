Сотрудники Росказначейства выявили в Севастополе финансовые нарушения на сумму 738 млн рублей

23 января 2020     18
Сотрудники Росказначейства выявили в Севастополе финансовые нарушения на сумму 738 млн рублей

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от источника в правоохранительных органах, управление Росказначейства по Севастополю выявило финансовые нарушения в работе департамента капитального строительства. 

Нарушения относятся к тому периоду, когда департамент возглавлял один из ближайших соратников Дмитрия Овсянникова, петербуржец Андрей Исаев.Общая сумма ущерба составляет 738 млн рублей. В августе 2018 года департамент заключил контракт с московским ООО «Технострой» на реконструкцию стадиона «Горняк» в Балаклаве. Общая стоимость составила 373 млн рублей. 

Но контракт не был обеспечен бюджетными средствами, что было установлено в результате проверки. Лимит бюджетных обязательств был превышен на 196 млн рублей.
 
В июне 2019 года уже новое руководство департамента расторгло контракт с ООО «Технострой» в одностороннем порядке. Основанием для расторжения стало то, что фирма предоставила на аукцион подложную документацию о наличии у нее опыта работ по строительству социальных объектов.

 

По словам нашего источника, следственные органы подозревают Исаева в том, что он проявил преступную халатность в этом вопросе, а возможно имел и личную заинтересованность.

 



Четверг, 23 января 2020 г. 7546

Источник: Портал Информер

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