Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников Навального

С утра 12 сентября в десятках российских городов идут обыски в помещениях штабов сторонников скандально известного оппозиционера Алексея Навального и по месту жительства их сотрудников.

Глава сети региональных штабов Леонид Волков на своей странице в соцсети публикует «сводку с фронта», в тональности которой угадываются панические нотки.

«Подтверждены обыски сегодня утром у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах. Вот список: Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск.

Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет 100% подтверждения.

Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства, — 70 человек. Плюс сами помещения штабов.

Плюс значительное количество активных волонтеров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур.

Все сотрудники после обысков уезжают на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по делу об отмывании… Основная цель следственных групп — изъятие техники.

Следственные группы отключают все штабы от видеосвязи, чтобы не работало видеонаблюдение, где-то до захода в штаб, где-то сразу после. Где-то электричество обрезают, где-то просто роутеры вырубают. Следственные действия в штабах производятся без присутствия сотрудников штабов, представителей собственников помещений, координаторов и/или адвокатов, в большинстве городов вынесли двери просто задолго до начала рабочего дня.

Так что ждите на „каналах с достоверными мусорскими сливами” подробностей о найденных в штабах визитках Яроша, тоннах героина и пачках тысячедолларовых купюр с портретами Джорджа Сороса.

Естественно, рассчитывать на отражение в протоколе обысков точного списка изымаемой техники в этих условиях тоже не приходится, идет совершенно открытый грабеж», — утверждает Волков.

Как сообщают российские СМИ, в Интернете уже появилась копия постановления о производстве обысков.

В документе говорится, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путём (ч. 4 ст. 174 УК России).

Источник: Портал Информер