Сотрудники угрозыска Крыма просят помощи в установлении личности погибшего мужчины

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Бахчисарайскому району устанавливается личность неопознанного мужчины, погибшего 15.07.2014 года в результате дорожного-транспортного происшествия на автодороге «Симферополь-Севастополь» вблизи с. Приятное Свидание Бахчисарайского района.

Приметы: на вид 42-50 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые с сединой, средней длины; брови дугообразные, глаза светлые, уши прилегающие, имеются усы и щетина.

Татуировки: на правой руке в области плеча изображение в виде «цветка розы с ножом»; на левой руке изображение морской тематики «юнга, штурвал, сверху надпись Севастополь, снизу надпись 88 КЧФ 91»; на груди с левой стороны фотоизображение в виде «группы крови А (2) резус +».

Был одет: футболка черная с белым оттиском рисунка – современный корабль ВМФ России и надписью «СЕВАСТОПОЛЬ», джинсы – синие, х\б; ремень черный; трусы – зеленые, в мелкий белый ромб; носки черные; шлепки черные.

При себе мужчина имел очки для зрения в тонкой золотистой оправе, ключ от небольшого навесного замка, маленький сувенирный перочинный нож, брелок в виде туфли, брелок в виде прямоугольника.

Если Вам что-либо известно о личности неопознанного мужчины, просьба сообщить в полицию по тел.: 8 (3652) 667-588 или 102.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 334

Источник: Портал Информер