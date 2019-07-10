Сотрудников ГБУ «Севастопольский Автодор» привлекли к ответственности

10 июля 2019     26
Сотрудников ГБУ «Севастопольский Автодор» привлекли к ответственности

Сотрудников ГБУ «Севастопольский Автодор» привлекут к ответственности за нарушение действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений горожан.Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению местной жительницы, которая получила ответ на свое обращение только через 71 день, хотя срок, установленный законодательством, – 30 дней.

В отношении заместителя директора учреждения, который допустил нарушение, было возбуждено дело об административном правонарушении. 

За аналогичное нарушение должностное лицо привлекалось к ответственности еще в январе 2019 года.

Отметим, что материалы административного дела были направлены мировому судье.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Не пропусти! «Юнона и Авось» в Севастополе (ВИДЕО)
Не пропусти! «Юнона и Авось» в Севастополе (ВИДЕО)

Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы «Юнона …


BMW представило первый электрический Mini
BMW представило первый электрический Mini

Корпорация BMW представила первый полностью электрический Mini – через 60 лет после выхода оригинального британского автомобиля. Тот Mini появился в …


Ремонт улицы Карла Либкнехта в Севастополе завершен
Ремонт улицы Карла Либкнехта в Севастополе завершен

Качество проведенных работ сегодня, 10 июля, оценил губернатор города Дмитрий Овсянников. Это один из участков длиной в 400 м, который …


Для диагностики сколиоза рентген не нужен
Для диагностики сколиоза рентген не нужен

Новосибирские учёные разработали уникальный метод ранней диагностики сколиоза – скрининга позвоночника с помощью компьютерного оптического топографа. Почему это заболевание так …


Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет
Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет

России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин. Его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты