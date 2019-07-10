Сотрудников ГБУ «Севастопольский Автодор» привлекли к ответственности

Сотрудников ГБУ «Севастопольский Автодор» привлекут к ответственности за нарушение действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений горожан.Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению местной жительницы, которая получила ответ на свое обращение только через 71 день, хотя срок, установленный законодательством, – 30 дней.

В отношении заместителя директора учреждения, который допустил нарушение, было возбуждено дело об административном правонарушении.

За аналогичное нарушение должностное лицо привлекалось к ответственности еще в январе 2019 года.

Отметим, что материалы административного дела были направлены мировому судье.