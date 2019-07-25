Сотрудник Генпрокуратуры рассказал о том, как силовики давят на бизнес

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал о самых частых жалобах российских предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди наиболее распространенных жалоб: неправомерные действия в отношении имущества коммерческих организаций, в том числе проявление рейдерства, необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу.

Кроме того, бизнесмены жалуются на нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд, нарушение порядка проведения проверок, а также на «необоснованное принятие мер административного принуждения».

По словам Куренного, прокуроры ежегодно отклоняют до 40% предложенных контролерами внеплановых проверок.

Он отметил, что только в 2018 году это позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей.