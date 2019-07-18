Сотрудник РАН выступил против подъема подлодок

Затопленные более 100 лет назад на внешнем рейде Севастополя подводные лодки российского императорского флота “Гагара”, “Нарвал”, “Кашалот” и “Скат” поднимать на поверхность не нужно, уверен руководитель подводно-археологической экспедиции Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский. Об этом он сказал РИА Новости Крым.“Мы обследовали эти подводные лодки в прошлом году с помощью управляемого необитаемого подводного аппарата. Лодки ушли в грунт примерно по середину корпуса, некоторые сильнее. Часть из них в хорошем состоянии визуально, но насколько сохранился металл корпуса, это может сказать только специальная экспертиза. К идее подъема этих лодок я отношусь с большой осторожностью. Они пролежали на грунте почти 100 лет. Это очень рискованно. Я бы не делал этого”, — отметил он.По словам Лебединского, максимум, что можно сделать с одной из хорошо сохранившихся подводных лодок, – переместить ее на меньшую глубину, “чтобы она была доступна для посещения подготовленных групп туристов — можно расположить вокруг нее комплекс визуализации подводного объекта”.