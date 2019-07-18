Сотрудник РАН выступил против подъема подлодок

18 июля 2019     14
Сотрудник РАН выступил против подъема подлодок

Затопленные более 100 лет назад на внешнем рейде Севастополя подводные лодки российского императорского флота “Гагара”, “Нарвал”, “Кашалот” и “Скат” поднимать на поверхность не нужно, уверен руководитель подводно-археологической экспедиции Института Востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский. Об этом он сказал РИА Новости Крым.“Мы обследовали эти подводные лодки в прошлом году с помощью управляемого необитаемого подводного аппарата. Лодки ушли в грунт примерно по середину корпуса, некоторые сильнее. Часть из них в хорошем состоянии визуально, но насколько сохранился металл корпуса, это может сказать только специальная экспертиза. К идее подъема этих лодок я отношусь с большой осторожностью. Они пролежали на грунте почти 100 лет. Это очень рискованно. Я бы не делал этого”, — отметил он.По словам Лебединского, максимум, что можно сделать с одной из хорошо сохранившихся подводных лодок, – переместить ее на меньшую глубину, “чтобы она была доступна для посещения подготовленных групп туристов — можно расположить вокруг нее комплекс визуализации подводного объекта”. 

Источник: Портал Информер

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