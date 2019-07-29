Сотрудница МВД Крыма незаконно регистрировала мигрантов

Министерство внутренних дел по Республике Крым начало служебную проверку в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, Следкомитет возбудил уголовное дело по данному факту.

«Сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», – уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации МВД, в 2017 году специалист отдела по вопросам миграции, возможно, незаконно зарегистрировала иностранного гражданина в доме, расположенном в одном из сел Ленинского района, вследствие чего он был незаконно поставлен на миграционный учет и получил вид на жительство.

В случае, если вина сотрудницы подтвердится, ее ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, также она понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 60

Источник: Портал Информер