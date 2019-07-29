Сотрудница МВД Крыма незаконно регистрировала мигрантов

29 июля 2019     22
Сотрудница МВД Крыма незаконно регистрировала мигрантов

Министерство внутренних дел по Республике Крым начало служебную проверку в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, Следкомитет возбудил уголовное дело по данному факту.

«Сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», – уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации МВД, в 2017 году специалист отдела по вопросам миграции, возможно, незаконно зарегистрировала иностранного гражданина в доме, расположенном в одном из сел Ленинского района, вследствие чего он был незаконно поставлен на миграционный учет и получил вид на жительство.

В случае, если вина сотрудницы подтвердится, ее ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, также она понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 60

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В Севастополе обсудили вопросы создания культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный
В Севастополе обсудили вопросы создания культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный

29 июля  в Севастополе состоялась экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры …


Налоговая Крыма обращает внимание на мошеннические действия со стороны неустановленных лиц
Налоговая Крыма обращает внимание на мошеннические действия со стороны неустановленных лиц

УФНС России по Республике Крым информирует об увеличении случаев совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени сотрудников налоговых органов. Так, …


Вести Севастополь 29.07.2019
Вести Севастополь 29.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Проблемы в медицине, работа в рамках свободной экономической зоны и уровень зарплат в Севастополе. Премьер -министр …


В Севастополе соцобъекты дороже 500 млн могут отдать одному подрядчику
В Севастополе соцобъекты дороже 500 млн могут отдать одному подрядчику

Для строительства социальных объектов, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, могут назначить единого подрядчика. Сегодня с такой просьбой врио губернатора …


Названа любимая одежда принца Гарри
Названа любимая одежда принца Гарри

Любимой одеждой принца Гарри назван пиджак от американской сети универмагов J. Crew, который он надевал 24 раза с момента знакомства …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты