София Ротару больше не крымчанка

15 июля 2019     23
София Ротару больше не крымчанка

Певица София Ротару заявила, что больше не живёт в Крыму. Об этом она сказала в эфире украинского телеканала «1+1».

«Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: «А когда вы в Киев приедете?». Я говорю: «Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет». Так что я этим горжусь», – ответила певица.

По данным украинской прессы, Ротару живет в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

Дом Ротару в Ялте–>

В Крыму у нее остался дом в поселке Никита под Ялтой, а также элитный отель «Вилла София», которым управляют члены ее семьи.

 

Источник: Портал Информер

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