София Ротару сдалась

18 ноября 2019     27
София Ротару сдалась

София Ротару, которая с 2014 года не раз открыто заявляла о своей проукраинской позиции и поддержке карательной операции против Донбасса, едет в Москву, чтобы сняться в музыкальной премии «Песня года» и выступить на фестивале «Легенды ретро FM».

Она уже подтвердила свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря.

Кроме того, «Комсомольская правда» сообщает, что Ротару рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Цифры называют от 50 до 60 тысяч долларов за концерт.

В прошлом году 1 декабря народная артистка СССР также должна была принимать участие в телевизионной записи «Песни года» в «Олимпийском» в Москве, но в последний момент отказалась. Напомним, в тот день Петр Порошенко своим указом ввёл военное положение.

В украинских СМИ уже не раз сообщали, что семья Ротару оказывает финансовую помощь украинским карательным частям на Донбассе. Это подтверждается и словами «АТОшника» Евгения Терехова. В своё время в эфире украинского ТВ он сказал, что в России регулярно дают концерты три украинские певицы: София Ротару, Таисия Повалий и Вера Брежнева.

«Одна из этих трех с каждого концерта в России половину гонорара отдает волонтерам на АТО», — заявил Терехов, не уточняя, кто именно. На Украине сложилось мнение, что каратель говорил о Ротару.



Понедельник, 18 ноября 2019 г. 1008

Источник: Портал Информер

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