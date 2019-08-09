Социальные предприниматели получат гранты от правительства Севастополя

Департамент экономического развития Севастополя в августе заключает договоры с первыми победителями конкурса на гранты в сфере молодежного предпринимательства, двое из них представляют «социальное предпринимательство».
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и определяет понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также регулирует в правовом поле сферу деятельности такого вида бизнеса.
«Этот документ направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего бизнеса. В законе социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются понятие «социальное предприятие», специальные формы и виды поддержки социальных предприятий.
Для Севастополя, как и для всей страны, этот документ очень важный и нужный. Хотя официальной статистки у нас пока нет, но уже сегодня, анализируя обращения предпринимателей в департамент экономического развития, мы можем сказать, что таких предприятий у нас будет не мало», – рассказала и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.
Согласно закону, к социальным предприятиям будут отнесены субъекты малого и среднего предпринимательства, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан: инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.
Получить статус «социального» сможет и предприятие, которое производит товары или оказывает услуги для социально незащищенной категории граждан. Доля доходов от этой деятельности должна быть не менее 50% от общего объема.
Еще один критерий – работа на достижение общественно полезных целей и способствующих решению социальных проблем общества.
Доля доходов от этой деятельности должна опять же быть не менее 50 % от общего объема. В данный период специалисты Минэкономразвития разрабатывают Порядок отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социальным предприятиям.
«Первое внесение «социальных предприятий» в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства состоится 10 апреля 2020 года. Начиная с этого момента субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к социальному предпринимательству, смогут получать поддержку, установленную законом», – пояснила и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.
Стоит отметить, что закон содержит положения, направленные на реализацию мер по содействию в развитии межрегионального сотрудничества, поиска партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых миссий, деловых конгрессов и выставок.
В целях решения проблем нехватки квалифицированных кадров предусмотрена организация образовательных программ для социальных предприятий и их работников.
Источник: Портал Информер