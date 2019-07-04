Социологи выяснили отношение россиян к поцелуям

Ко Всемирному дню поцелуев, который отмечается 4 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос. Выяснилось, что 52%граждан страны любят целоваться. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных.

Почти каждый второй участник опроса целует своих друзей и родных в качестве приветствия, 42% респондентов делают это крайне редко. Вообще не целуются при встрече лишь 7%.

Встретив близкого человека, 56% россиян говорят приветственные слова, 55% обнимают, 50% протягивают руку для пожатия, 41% улыбаются.

Поцелуи между мужчинами с целью приветствия считают уместными лишь 11% принявших участие в опросе. 86% категорически против такого способа здороваться. А вот для женщин это вполне нормально — так считают 60% респондентов. Столько же людей убеждены, что уместны поцелуи при встречи женщины и мужчины.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек старше 18 лет.