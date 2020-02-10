Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян

10 февраля 2020     16
Социологи выясняли какие изменения в Конституцию больше всего волнуют россиян

По заказу Фонда развития гражданского общества ЛЕВАДА-ЦЕНТР провел опрос с целью выяснить, как граждане России относятся к поправкам в Конституцию, которые инициировал Президент РФ, насколько хорошо респонденты информированы о сути и содержании предлагаемых изменений в Основной закон, а также об их готовности принять участие в общенародном голосовании.

Результаты опроса показали высокий уровень информированности граждан об инициативе президента: почти 60% знают об этих предложениях, а еще 25% хорошо осведомлены о содержании поправок.

При этом более 70% опрошенных считают, что изменения в Конституцию допустимы, 64% выражают готовность принять участие во всенародном голосовании, а 72% поддерживают инициативу Владимира Путина.

Руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества Наталья Киселёва подчеркнула, что по результатам опроса, более половины респондентов отметили в качестве наиболее важных из предлагаемых изменений в Конституцию три поправки – две из них социальные, а одну можно отнести к категории морально-нравственных. 67% респондентов к наиболее важным поправкам отнесли гарантию регулярной индексации пенсий. На втором месте по важности – запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, на третьем – гарантии минимального размера оплаты труда.

Социологи выясняли уровень поддержки каждого из предлагаемых изменений. Наибольший уровень поддержки получили поправки, закрепляющие в Конституции:

гарантию регулярной индексации пенсий норму, при которой международные законы действуют в России, только если они не противоречат Конституции России гарантию минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство полномочия президента освобождать судей Верховного и Конституционного суда, если они совершили проступки.

Почти 40% респондентов уже сегодня выражают готовность принять участие во всенародном голосовании. Еще более четверти опрошенных ответили, что скорее всего примут участие. Уверены и скорее уверены, что не будут принимать участие в голосовании только 15% респондентов.

Результаты опроса показали высокий уровень готовности поддержать предлагаемые поправки к Конституции. Более 70% респондентов заявили, что, если бы приняли участие в голосовании, то проголосовали бы ЗА.

Телефонный опрос был проведен по всероссийской выборке. В нем приняли участия 2023 человека, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Погрешность исследования составляет 2,2%.  Опрос проводился с 29 по 31 января 2020 года.

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Иван Родион
Источник: Крымские новости

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