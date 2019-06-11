Социологи узнали мнение россиян о выдаче паспортов гражданам ДНР/ЛНР

70% россиян положительно относятся к решению о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в результатах всероссийского опроса, проведенного «Левадой-центром».

Против этой инициативы высказались 22% респондентов.

36% опасаются, что выдача паспортов увеличит нагрузку на российский бюджет. Еще 26% россиян считают, что этот шаг ухудшит отношения с Украиной. 22%, напротив, считают, что это положительно скажется на взаимодействии двух стран.

Большинство опрошенных (77%) уверены, что такое предложение было сделано для улучшения жизни жителей Донбасса. 56% рассматривают этот шаг как попытку расширить влияние России на ДНР/ЛНР.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил, что россияне одобряют выдачу паспортов жителям Донбасса, так как хотят помочь людям, которым приходится жить в состоянии войны. Вместе с тем жители страны опасаются, что расходы по обеспечению этой инициативы лягут на них.