«Союз строителей Севастополя» предложил концепцию реконструкции систем водоснабжения города

Ещё в 2014 году «Союз строителей Севастополя» предлагал разработать и утвердить концепцию реконструкции систем водоснабжения города. С тех пор прошло уже более пяти лет, но концепция, предложенная Союзом, актуальна и сейчас.

На первом этапе концепция реконструкции предполагала укрупненные реперные направления модернизации уже существующих источников водоснабжения, наработку новых традиционных источников, а также использование сточных вод после очистки для технических нужд.

Чернореченское водохранилище

Этот основной источник должен быть модернизирован путем очистки как самой чаши, так и водопополняюших его артерий. Для этого необходимо определить объемы и направления очистки, выполнить изыскания, сделать проект, направленный на безусловное выведение водохранилища на проектные возможности приема вод. Проектные объемы воды около 100 млн. кубических метров.

Создание новых резервных водохранилищ

После проведения экологического мониторинга и получения ТЭПов, определить место строительства резервного водохранилища. Вариантами для размещения такого сооружения могут стать балка Темная, Гасфорт и другие, имеющие естественное пополнение за счет рек.

На Гасфорте возможно строительство подводящего канала из реки Черная и увеличение зеркала водохранилища за счет строительства дамбы на трассе Севастополь – Ялта.

Бурения артезианских скважин

Разведка и строительство новых водозаборов путем бурения артезианских скважин. Это – необходимое условие для строительства водопроводов в район Севастопольского ЮБК: села Варнаутской долины (Гончарное, Резервное), а также для водоснабжения сел Оборонное и Родное.

Предварительная разведка показала перспективность этих скважин, где на глубине забора около 500 метров появляются объемы промышленного дебета.

Получение технической воды

При имеющемся объеме около 180 кубических метров сточных вод в сутки, предлагается установить несколько подъемных комплексов производства технической воды (далее КПТВ).

Расчет показывает, что без ущерба для эксплуатации КОС, можно отбирать до 50 тыс кубических метров стоков в сутки, с последующей очисткой и доведения их до стандарта «вода техническая».

При получении положительного заключения и рекомендаций технического Совета города Севастополя, эту укрупненную концепцию можно начинать прорабатывать на уровне ТЭО.

Источник: Портал Информер