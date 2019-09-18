Со свалками в Севастополе будет бороться прокуратура

Прокуратура Севастополя откроет для горожан телефонную «горячую линию». Ведомство просит сообщать в рабочее время в течение двух дней о несанкционированных свалках в городе.

«В прокуратуре города 19 и 20 сентября 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 будет функционировать телефон «горячей линии», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прием обращений по телефону будет осуществлять старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Севастополя.

Телефон «горячей линии» 53-01-73.





Среда, 18 сентября 2019 г. 456

Источник: Портал Информер