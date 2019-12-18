Со склада в Башкирии пропали 276 тонн взрывчатки

18 декабря 2019     4
Со склада в Башкирии пропали 276 тонн взрывчатки

Минпромторг России заявил о пропаже 276 тонн взрывчатки с оборонного завода ФКП «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщают «Ведомости».

Следственный комитет УМВД по Стерлитамаку 25 ноября возбудил уголовное дело по краже в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ) по факту хищения товарно-материальных ценностей на «Авангарде».

276 тонн взрывчатых веществ были получены «Авангардом» в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны, сообщает издание со ссылкой на источники.

Хищения совершались с ноября 2017 по март 2019 года.

Пропажа выявилась во время инвентаризации, которую провел в апреле текущего года новый гендиректор предприятия Юрий Шумский.

До марта этого года гендиректором был Азгат Ибрагимов, руководивший предприятием с 1993 года.

Минпромторг уволило его из-за плохого финансового состояния завода, многолетних убытков и долгов.

Министерство предполагает, что «Авангард» переработал похищенные вещества как давальческое сырье в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы, а затем продал. Новый руководитель весной этого года написал заявление в Генпрокуратуру, по ее заданию прокуратура Стерлитамака провела проверку.

По данным издания, новый гендиректор выявил и другие нарушения на предприятии: сдача площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов по давальческой схеме в убыток предприятию и с нарушением законодательства о контроле за оборотом взрывчатых веществ.

В пресс-службе МВД по Башкирии от комментариев отказались.



Среда, 18 декабря 2019 г. 103

Источник: Портал Информер

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