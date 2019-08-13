Спасатели Крыма охраняют леса полуострова от пожаров

13 августа 2019     14
Спасатели Крыма охраняют леса полуострова от пожаров

Крымские пожарные в минувшие выходных потушили возгорания сухостоя на общей площади более 7 га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«В период с 9 по 12 августа сотрудники Пожарной охраны Республики Крым 12 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности. За выходные спасатели ликвидировали пожары общей площадью более 7 гектар», – сказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

В частности, с 9 по 12 августа к ликвидации пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, привлекались сотрудники пожарной части (ПЧ) 114 села Новоандреевка, ПЧ 125 Вилино, ПЧ 117 Новоселовское, ПЧ 105 Коктебель, ПЧ 118 Оленевка, ПЧ 127 Красногвардейское, ПЧ 107 Журавки, ПЧ 110 Багерово.

«В понедельник в 18.57 сотрудники ПЧ 107 Журавки Кировского района получили сообщение о пожаре в селе Жемчужина Крыма. На открытой территории за пределами населенного пункта горела сухая растительность.

Из-за жаркой и ветреной погоды огонь молниеносно переходил на все большую площадь. Огнеборцы незамедлительно локализовали пожар, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, в течение часа полностью его ликвидировали. Площадь возгорания составила 1 гектар», – отметил Шахов.

В пресс-службе добавили, что в последнее время также участились случаи возгорания сеновалов.

Зачастую такие пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушений элементарных правил безопасности при хранении сена.

В МЧС напомнили, что заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем, а угроза быстрого распространения огня чрезвычайно высока.


Вторник, 13 августа 2019 г. 14

Источник: Портал Информер

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