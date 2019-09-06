Спасатели МЧС обнаружили тело погибшей женщины под Судаком

Сотрудники МЧС во время поисков женщины, пропавшей после затопления катера «Камелот», нашли в море труп.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, из-за шторма спасатели не могут извлечь труп из воды, чтобы установить личность.

«Предварительно тело обнаружили. Но неизвестно, она ли это. Тело прибило к скалам. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий не могут подобраться, чтобы извлечь тело из воды», – рассказали в министерстве.

По данным МЧС, спасатели обнаружили тело около 12.00 в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины.

Позже в министерстве уточнили, что спасательная операция завершена. Проводится опознание.





Пятница, 6 сентября 2019 г. 235

Источник: Портал Информер