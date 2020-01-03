Спасатели МЧС спасли двух симферопольцев из горящей квартиры

Утром 2 января в одном из многоквартирных домов в Симферополе произошел пожар. В результате были спасены две человека и еще шестеро эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России, возгорание случилось в квартире, расположенной на третьем этаже. Прибыв на место, пожарные приступили к его ликвидации и разведке помещений.

В квартире обнаружили двух человек – 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Они не могли покинуть опасную зону из-за сильного задымления. Спасатели вывели пострадавших на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также из соседних квартир было эвакуировано 6 человек.

Пожар ликвидировали примерно через полчаса после получения информации о происшествии. Его площадь составила 12 квадратных метров. Огонь повредил личные вещи хозяев квартиры.







Четверг, 2 января 2020 г. 508

Источник: Портал Информер