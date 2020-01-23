Спасатели продолжают поиски пропавшего в акватории мужчины

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю продолжают поиски пропавшего мужчины, вышедшего в море на каяке.

Напомним, что 22 января в 20 часов ровно в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило обращение от гражданки. Женщина сообщала, что её муж 1950 года рождения в 12 часов того же дня вышел на каяке со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит.

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На причале № 159, со слов ответственных лиц, гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует.

«По состоянию на 23 часа 30 минут 22 января поиск в Севастопольской бухте результатов не дал. Выход плавсредств из Севастопольской бухты по погодным условиям в ночное время невозможен.

В 23 часа 39 минут поступила дополнительная информация о том, что гражданин зарегистрировался на прогулку в сторону города Инкерман, а на самом деле направился в противоположную сторону, на выход из Севастопольской бухты в сторону посёлка Любимовка.

Дополнительно для проведения осмотра береговой черты по суше от Константиновского равелина в сторону поселка Кача были направлены спасатели в количестве восьми человек личного состава две единицы техники. В 03 часа 24 минуты 23 января поисковые работы были окончены, поиск результатов не дал. В 10 часов 09 минут 23 января работы продолжены», – сообщает старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Антон Алдонин.

На данный момент к поиску привлечены 22 человека личного состава, 2 единицы техники, 3 плавсредства, из них от МЧС России: 9 человек личного состава, 1 единица техники, 1 плавсредство.







Четверг, 23 января 2020 г. 167

Источник: Портал Информер