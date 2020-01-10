Спасатели Севастополя вынесли ребёнка из горящего дома (ФОТО)

10 января 2020     20
Спасатели Севастополя вынесли ребёнка из горящего дома (ФОТО)

10 января в 14 часов 49 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о том, что на Северной стороне города в частном доме по улице Туманная произошёл пожар.

К месту сразу же выдвинулись два отделения 3-й пожарно-спасательной части. По прибытии сил и средств к месту происшествия было установлено, что на балконе второго этажа в горящем доме находится ребенок.

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей мальчик десяти лет не пострадал: он был эвакуирован по трёхколенной лестнице

На тушение был подан ствол «Б». Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Локализовать его удалось уже в 15:17. Далее последовала ликвидация открытого горения – в 15:18. Полная ликвидация состоялась в 15:36. Погибших и пострадавших нет.

В тушении от МЧС были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Также на месте работали службы «102», «103» и «104».



Пятница, 10 января 2020 г. 598

Источник: Портал Информер

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