Спасатели Севастополя ликвидировали сильный пожар. Есть погибший

21 июня 2019     28
Спасатели Севастополя ликвидировали сильный пожар

21 июня в 20:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что по улице Гражданская горит одноэтажный частный дом.

К месту оперативно выдвинулись силы МЧС: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 2-й части и одно – 6-й части. По прибытии установлено, что в капитальном строении происходит открытое пламенное горение, площадь пожара 50 м².

Уже в 20:21 было сформировано и проникло в непригодную для дыхания среду первое звено газодымозащитной службы – было подано 2 ствола на тушение и третий на защиту кровли.

В помещении был обнаружен один погибший – мужчина.

В 20:37 в работу включилось второе звено, подавшее ствол высокого давления. Благодаря оперативному реагированию, слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, локализовать пожар удалось в 20:42.

В тушении пожара были задействованы от Главного управления МЧС по Севастополю 5 единиц техники и 18 человек личного состава. На месте также работали сотрудники скорой помощи, полиции, специалисты горгаза.

Источник: Портал Информер

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