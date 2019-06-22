Спасатели Севастополя ликвидировали сильный пожар. Есть погибший

21 июня в 20:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что по улице Гражданская горит одноэтажный частный дом.

К месту оперативно выдвинулись силы МЧС: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 2-й части и одно – 6-й части. По прибытии установлено, что в капитальном строении происходит открытое пламенное горение, площадь пожара 50 м².

Уже в 20:21 было сформировано и проникло в непригодную для дыхания среду первое звено газодымозащитной службы – было подано 2 ствола на тушение и третий на защиту кровли.

В помещении был обнаружен один погибший – мужчина.

В 20:37 в работу включилось второе звено, подавшее ствол высокого давления. Благодаря оперативному реагированию, слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, локализовать пожар удалось в 20:42.

В тушении пожара были задействованы от Главного управления МЧС по Севастополю 5 единиц техники и 18 человек личного состава. На месте также работали сотрудники скорой помощи, полиции, специалисты горгаза.