Спасатели Севастополя. Май 2019

В Главном управлении МЧС России по Севастополю подвели итоги реагирования подразделений за май 2019 года. Информация была озвучена начальником Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю, полковником внутренней службы Сергеем Куртуковым и заместителем начальника чрезвычайного ведомства – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковником внутренней службы Эдуардом Кустовым.

Они сообщили, что в мае подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий оперативных событий более 400 раз. Ликвидировано 127 техногенных пожаров, спасено 2 человека. Погибших нет.

31 раз спасатели участвовали в ликвидации дорожно-транспортных происшествий: производили деблокировку потерпевших, смыв топлива и так далее. Также за минувший месяц пиротехники МЧС обезвредили более 200 взрывоопасных предметов. Происшествий на воде и в горнолесной местности не случалось. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось как количество чрезвычайных ситуаций, так и число пострадавших в них людей.

«За май произошло два крупных пожара: на Набережной Корнилова – более ста квадратных метров. Подразделения пожарной охраны прибыли своевременно, организовали локализацию и ликвидацию пожара. Также 31 мая был пожар в Инкермане: горело судно. Привлекались силы и средства пожарной охраны Севастополя, дополнительные силы и средства добровольной пожарной охраны. Также прибыли вовремя, пожар локализовали, распространения не допустили, работали грамотно, слаженно. Причины пожаров устанавливаются», – отметил Сергей Куртуков.

Сезон летнего отдыха начался, а вместе с ним стартовала оздоровительная кампания: несколько детских лагерей на территории Севастопольского региона уже открылись и принимают ребят.

«Со стороны сотрудников Главного управления МЧС России по Севастополю была произведена определённая работа: внеплановые проверки, которые, прежде всего, касались вопросов соблюдения требований пожарной безопасности. К концу мая сложилась определённая картина. Надеемся и ожидаем, что оздоровительная кампания пройдёт без эксцессов. Для этого администрацией лагерей и Правительством города было многое предпринято. Хотя недочёты были. О них мы проинформировали и Губернатора, и главного федерального инспектора, и прокуратуру. Данные нарушения не создают угрозы жизни и здоровью людей. Хотя по результатам проверок руководством некоторых лагерей было решено, что в этом сезоне учреждения эксплуатироваться не будут: например, «Нахимовец», «Прибой»», – рассказал Эдуард Кустов.

Далее особое внимание сотрудники МЧС уделят профилактике: в каждом лагере с каждой новой сменой отдыхающих будут проводиться тренировочные эвакуации, лекции и практические занятия с детьми и персоналом на темы пожарной безопасности, действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Сергей Куртуков напомнил: «У нас сейчас по всем территориям региона – повышенный класс пожарной опасности, четвёртый. В соседних субъектах Южного федерального округа уже пятый класс, поэтому не стоит расслабляться. Всем, кто планируют выезжать на отдых в загородные зоны, необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности. –>

Если речь идёт об организованной туристической группе, то необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте Главного управления. Это можно сделать и онлайн, и в телефонном режиме. Это делается для того, чтобы оперативная дежурная смена МЧС осуществляла контроль за тургруппой и могла своевременно прийти на помощь, если случится беда».

О том, какая ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности в природных зонах, проинформировал Эдуард Кустов:

«Сейчас мы можем привлечь гражданина к ответственности на сумму от 1 500 до 2 000, а при особом противопожарном режиме сумма возрастает до 4 000. То же самое касается юридических лиц: сейчас сумма от 150 000 до 200 000, а в особый – до 400 000 рублей. Особый противопожарный режим вводится при значительном повышении температуры и засушливых погодных условиях, а также при неблагоприятной ситуации с природными пожарами. На этот период вводят дополнительные требования пожарной безопасности».–>

Кроме того, сотрудники МЧС подчеркнули, что, прежде чем начинать купальный сезон этим летом, жители и гости Севастополя должны ознакомиться с перечнем пляжей региона, которые прошли проверку и официально открыты для отдыхающих – такой список есть на сайте правительства города. На необорудованных или не прошедших проверку территориях купаться и загорать категорически запрещено.

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