Спасатели Севастополя обследовали все городские храмы и учреждения культуры

6 января 2020     2
Спасатели Севастополя обследовали все городские храмы и учреждения культуры

В ночь с 6 на 7 января православные верующие отмечают один из самых больших церковных праздников – Рождество Христово. Традиционно, во всех культовых учреждениях, начиная с вечера 6 числа, будут совершаться торжественные богослужения.

В Севастополе сотрудниками МЧС в канун праздничных мероприятий проведены профилактические обследования всех объектов (всего свыше трёх десятков) с массовым пребыванием людей, на территории которых будут совершаться рождественские службы.

Особое внимание представители управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю уделили проверке состояния эвакуационных путей и выходов, безопасности использования праздничной иллюминации и электроприборов, целостности электропроводки, наличию первичных средств пожаротушения.

Кроме того, профилактическими мероприятиями были охвачены и учреждения культуры и досуга Севастополя, в которых в дни 6 и 7 января запланированы праздничные представления.

Так, инспекторы МЧС побывали в Севастопольском академическом театре танца имени В. А. Елизарова, в Севастопольском центре культуры и искусства и на других объектах.

С лицами, ответственными за пожарную безопасность на объектах, были проведены разъяснительные беседы и инструктажи, касающиеся действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в учреждениях сотрудники МЧС раздали листовки, рассказывающие о том, как провести зимние праздники без риска.

«В ходе сегодняшних рейдов в некоторых случаях были выявлены незначительные нарушения требований пожарной безопасности. Однако все они устранялись сразу же, в присутствии инспекторов. В целом можно говорить о готовности как культовых, так и культурных учреждений к праздничным мероприятиям с массовым пребыванием людей. Хочется обратиться ко всем жителям и гостям нашего города: не забывайте о правилах пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!», – подытожил старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю старший лейтенант внутренней службы Олег Яворский.

В рождественскую ночь в севастопольских церквях и храмах во время богослужений также будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю.



Понедельник, 6 января 2020 г. 845

Источник: Портал Информер

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