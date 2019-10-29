Спасатели Севастополя опять взрывали (ФОТО)

29 октября 2019     21
Спасатели Севастополя опять взрывали (ФОТО)

29 октября пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю уничтожили авиабомбу SD-70.

Боеприпас был найден на открытой территории в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы. при выполнении заявки на обнаружение взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Авиабомба SD-70 состояла на вооружении бывшей Немецкой армии, предназначалась для поражения долговременных, полевых защитных сооружений и живой силы противника. Вес опасной находки – 70 килограммов, радиус разлёта осколков при подрыве – 700 метров.

На основе изучения устройства взрывателя, анализа опыта работы с подобными боеприпасами, а также объективных условий местного характера было принято решение уничтожить боеприпас на месте обнаружения.

Чтобы снизить все риски, которые могут возникнуть в ходе работ по уничтожению бомбы, были приняты все необходимые меры.

«Работы проводились совместно с полицией и правительством Севастополя. В целях обеспечения безопасности населения было организовано оцепление опасного участка. Также были выполнены мероприятия по эвакуации местных жителей. Урона домам, гражданам и инфраструктуре города не нанесено», – сообщает начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, майор внутренней службы Арсен Смаилов.

Благодаря профессионализму, опыту и слаженной работе сотрудников Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, операция по уничтожению очередной опасной находки на месте обнаружения прошла успешно.

Пиротехники Главного управление МЧС России по Севастополю обращаются ко всем жителям и гостям города!

Чтобы избежать опасных ситуаций, в случае обнаружения подозрительных предметов, а тем более – взрывоопасных, незамедлительно сообщайте об этом в службу спасения МЧС России по телефону в Севастополе – «101»!

Соблюдайте простые правила безопасности:

· ни в коем случае НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ И НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВЗРЫВООПАСНЫМ ПРЕДМЕТАМ – даже небольшое осыпание земли или случайно упавший камень могут привести к детонации;

· не производите над боеприпасом никаких манипуляций, не воздействуйте на него огнём, механическим или химическим способом;

· при обнаружении взрывоопасного предмета во время проведения земляных работ немедленно их приостановите!

· до прибытия сотрудников МЧС установите предупредительные знаки или ограждение из подручных материалов и предупредите об опасности окружающих;

Будьте бдительны! От сознательности каждого гражданина зависит не только его личная безопасность, но также здоровье и жизни множества людей!

Источник: Портал Информер

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