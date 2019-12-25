Спасатели Севастополя проверили места продажи пиротехнических изделий

25 декабря 2019     12
Спасатели Севастополя проверили места продажи пиротехнических изделий

Главные зимние праздники всё ближе – и всё активнее жители и гости Севастополя ведут приготовления к торжествам, желая сделать их как можно более яркими и запоминающимися. Неотъемлемым атрибутом новогодних гуляний являются пиротехнические изделия, продажа которых в декабре идёт полным ходом.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю в это время проверяют магазины, в ассортименте которых присутствует такая продукция.

Инспекторы следят, чтобы её продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами.

Визит в один из сертифицированных центров на 5 километре Балаклавского шоссе во время рейда нарушений не выявил.

«Всегда важно оценивать, на каком расстоянии можно безопасно использовать пиротехнические изделия. Такие данные указаны на корпусах либо в паспортах завода-изготовителя к каждому пиротехническому изделию. В среднем расстояния, которые должны применяться, не менее 50 метров от зданий, сооружений, строений, деревьев, в том числе, линий электропередачи», – рассказал журналистам государственный инспектор города Севастополя по пожарному надзору Сергей Шведовченко.

На этой неделе МЧС вместе с полицией проведёт совместные рейды, чтобы выявить места, где пиротехнику продают нелегально или без сертификатов. Сообщить о таких фактах можно по телефону 65-55-10. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей.



Среда, 25 декабря 2019 г. 156

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Спасатели Севастополя проверили места продажи пиротехнических изделий
Спасатели Севастополя проверили места продажи пиротехнических изделий

Главные зимние праздники всё ближе – и всё активнее жители и гости Севастополя ведут приготовления к торжествам, желая сделать их …


Высшее должностное лицо России наградило Сергея Кота за заслуги перед Отечеством (ФОТО, ВИДЕО)
Высшее должностное лицо России наградило Сергея Кота за заслуги перед Отечеством (ФОТО, ВИДЕО)

«Слаженная совместная работа всех региональных филиалов за годы существования Союза позволила решить главную стратегическую задачу – изменить отношение к боевым …


Опубликовано расписание катеров в Севастопольской бухте на 1 января
Опубликовано расписание катеров в Севастопольской бухте на 1 января

В связи с празднованием Нового года, первого января в Севастополе будут организованы дополнительные рейсы катеров. Праздничный концерт на площади Нахимова …


В Севастополе презентовали специальный трактор для виноградарей
В Севастополе презентовали специальный трактор для виноградарей

Современная техника для виноделов. Итальянский трактор нового поколения представили аграриям Севастополя и Крыма. Машина компактная, но в то же время …


Шведских школьников заставили молиться в ходе «ролевой игры» по исламу
Шведских школьников заставили молиться в ходе «ролевой игры» по исламу

В Швеции пожаловались на уроки религиоведения в школе, на которых детям провели «ролевую игру» по исламу. Об этом сообщает портал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты