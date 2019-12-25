Спасатели Севастополя проверили места продажи пиротехнических изделий

Главные зимние праздники всё ближе – и всё активнее жители и гости Севастополя ведут приготовления к торжествам, желая сделать их как можно более яркими и запоминающимися. Неотъемлемым атрибутом новогодних гуляний являются пиротехнические изделия, продажа которых в декабре идёт полным ходом.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю в это время проверяют магазины, в ассортименте которых присутствует такая продукция.

Инспекторы следят, чтобы её продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами.

Визит в один из сертифицированных центров на 5 километре Балаклавского шоссе во время рейда нарушений не выявил.

«Всегда важно оценивать, на каком расстоянии можно безопасно использовать пиротехнические изделия. Такие данные указаны на корпусах либо в паспортах завода-изготовителя к каждому пиротехническому изделию. В среднем расстояния, которые должны применяться, не менее 50 метров от зданий, сооружений, строений, деревьев, в том числе, линий электропередачи», – рассказал журналистам государственный инспектор города Севастополя по пожарному надзору Сергей Шведовченко.

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На этой неделе МЧС вместе с полицией проведёт совместные рейды, чтобы выявить места, где пиротехнику продают нелегально или без сертификатов. Сообщить о таких фактах можно по телефону 65-55-10. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей.







Среда, 25 декабря 2019 г. 156

Источник: Портал Информер