Спасатели Севастополя советуют выпускникам не разводить на балу костры

В период с 15 июня по 2 июля во всех образовательных учреждениях Севастополя – а их 57 – пройдут торжественные мероприятия, посвящённые вручению аттестатов о среднем и общем образовании.Обычно программа таких праздничных вечеров условно разделяется на официальную часть (проходит на базе школ) и неофициальную (в различных городских заведениях отдыха и досуга)О том, как обеспечена безопасность проведения выпускных вечеров в нашем городе, на встрече с прессой рассказали представители Чрезвычайного ведомства и департамента образования.

«Для обеспечения безопасности и принятия всех необходимых мер при проведении выпускных вечеров департаментом образования Севастополя подготовлен ряд распорядительных документов, требующих от руководителей учреждений провести комплекс мер: осмотр, техническое обследование территорий на предмет наличия горючих материалов, опасных конструкций, подозрительных неопознанных предметов, организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти: МВД, Главным управлением МЧС, Росгврдией, обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, антитеррористической защищённости в образовательных организациях», – рассказывает Евгений Шумилов, начальник отдела комплексной безопасности департамента образования Севастополя.

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Евгений Шумилов отмечает: все образовательные учреждения на сегодняшний день в полном объёме выполнили режимные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Они обеспечены первичными средствами пожаротушения, оборудованы системой пожарной сигнализации, пути эвакуации содержатся в исправном состоянии.

«Предварительно сотрудники МЧС провели масштабную работу в образовательных учреждениях в виде обследований и профилактических мероприятий. Хочу подтвердить, что уровень соблюдения требований пожарной безопасности в указанных учреждениях значительно возрос, однако необходимо уделять повышенное внимание безопасности при проведении таких мероприятий.

Во время проведения вечеров все наши сотрудники будут нести дежурство в каждой школе с целью обеспечения безопасности и оказания помощи администрациям школ в вопросах соблюдения комплексной безопасности в целом. Будем надеяться, что всё пройдёт без эксцессов», – подчёркивает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Эдуард Кустов.

Кроме того, Эдуард Кустов обращается к руководству образовательных учреждений, педагогам, родителям, выпускникам и всем гостям вечеров, напоминая: чтобы торжества прошли без неприятных последствий, стоит отдыхать без риска для здоровья, соблюдать требования пожарной безопасности, воздержаться от курения в необорудованных местах, разведения костров, категорически запрещается использование пиротехнических изделий. Если не пренебрегать этими правилами, выпускной бал останется в памяти на всю жизнь как по-настоящему красивое, праздничное, яркое и радостное событие.