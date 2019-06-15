Спасатели Севастополя ходят по сёлам и разъясняют (ФОТО)

Чрезвычайное ведомство в очередной раз напоминает: предупреждение беды – лучший метод борьбы с нею.Чтобы население не теряло бдительности, чтобы каждый житель региона в дни пожароопасного сезона осознавал свою ответственность за всеобщую безопасность, сотрудники

Особое внимание – посёлкам и сёлам, расположенным лесным массивам. Очередная проверка прошла в Балаклавском районе.

Управления надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды по населённым пунктам севастопольского региона.

Специалисты оценили, уделяют ли муниципальные власти должное внимание организации пожарной безопасности в границах поселений и сельскохозяйственных угодий, и призвали местных жителей сознательно подходить к вопросу пожарной безопасности.

С населением были проведены разъяснительные беседы, подкреплённые раздачей соответствующих информационных листовок-памяток.

В каждой содержится список простых правил, которые помогут гражданам избежать беды и быту, и во время отдыха на природе – соответственно, существенно снизить риск возникновения угрозы лесным территориям, с которыми граничат населённые пункты.

«Хочется напомнить жителям нашего города, а также гостям Севастополя о соблюдении правил пожарной безопасности. Не разводите костры в местах, которые для этого не оборудованы. Не жгите сухую растительность в сельской местности и в городской черте», – призывает старший инспектор Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Олег Яворский.