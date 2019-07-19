Спасибо за ваш колоссальный труд, Дмитрий Владимирович!

19 июля 2019     26
Спасибо за ваш колоссальный труд, Дмитрий Владимирович!

На личной странице Instagram экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников появились данные о результатах работы власти в городе с 2016 по 2019 год.

В ответ поблагодарили Дмитрия Владимировича за работу. За сутки таких комментариев оказалось свыше 50.

«Побольше бы таких управленцев, как вы», – отметила в комментариях пользователь @1201_lsa.

«Безграничное спасибо вам за колоссальный труд, результатом которого стало достойное преображение города, достойного поклонения», – дополнила @alenalova688.

«Я одна не понимаю, за что убрали Дмитрия Владимировича?» – задается вопросом пользователь @spirina.victoria.

«Цены сейчас более или менее сравнялись с материковыми в отличии от цен в 2014году! Я действительно расстроилась и мне противно читать отрицательные отзывы!!!. Народ,вспомните,что было в 2015году,когда в городе был СоВетский вид во всем! Сейчас город современный более или менее вид приобрел! И еще кто-то смеет рот раззивать в ваш адрес! Спасибо вам за все!!! Еще один фактор:именно Дмитрий Владимирович запретил повышать зарплаты депутатам Заксобрания! Естественно,он теперь плохой!», – говорит marina551155.

«Повторюсь и не раз, что вы реально лучший и сделали в 100 раз больше чем кто-либо в нашем городе! А то что вас так подвинули это не странно, поклепа сложно избежать и в каждом обществе найдутся строители и критики. Теперь посмотрим на новых слуг народа. Спасибо вам огромное!», – написал vlaspirain.

«Уважаемый Дмитрий Владимирович! Чтобы не кричали эти продажные “общественники”, вы лучший губернатор, который был в городе!!! За такой период привести город в порядок – это ваша заслуга и ваш профессионализм!!! Пусть в дальнейшем на вашем пути встречаются только хорошие люди! Севастопольцам выпал такой шанс и они его упустили! Что же! Кому-то повезет, но уже не этому городу! Благодарю вас от всей нашей семьи!!!», – поблагодарила alena_rama.

Есть и недовольные пользователи. 

«С доходами граждан набрехали так набрехали», – написал в комментариях @cepoe.o3epo.

За время руководства Дмитрия Овсянникова в Севастополе повысилось качество жизни и уровень благосостояния жителей, обеспечен рост валового регионального продукта в 1,8 раза. Продолжительность жизни населения увеличилась на 2,5 года. В 2018 году Севастополь занял первое место в ЮФО по темпам роста жилищного строительства.

«Основа развития города на ближайшие несколько лет сформирована, планы действий обеспечены бюджетными средствами, проектно-сметная документация по десяткам объектов вышла и выходит из экспертизы. Я уверен, что вы способны эти планы реализовать. Ну а если кто-то сомневается, оставим это на решение соответствующих руководителей», – написал Овсянников на своей странице в Instagram.

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12 июля полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил в Севастополе нового руководителя Михаила Развожаева. Экс-губернатор Дмитрия Овсянников был отправлен президентом России Владимиром Путиным в отставку по собственному желанию.

Источник: Портал Информер

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