«Спасибо коммунистам за испорченный фасад в Севастополе»

«Как же достали эти расклеивальщики, ну, у них совсем мозгов нет. То наклеят на дверь после ремонта, а тут решили агитировать за коммуниста прям на фасаде возле подъезда, это безобразие! Лозунг «Знаю проблемы города!» и клеить на стену рекламу, это как-то выглядит абсурдно», — написал Седельников.





Вторник, 13 августа 2019 г. 193

Источник: Портал Информер