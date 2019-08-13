«Спасибо коммунистам за испорченный фасад в Севастополе»

«Как же достали эти расклеивальщики, ну, у них совсем мозгов нет. То наклеят на дверь после ремонта, а тут решили агитировать за коммуниста прям на фасаде возле подъезда, это безобразие! Лозунг «Знаю проблемы города!» и клеить на стену рекламу, это как-то выглядит абсурдно», — написал Седельников.
Блог Георгия Седельникова
Вторник, 13 августа 2019 г. 193
Источник: Портал Информер
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