«Специалисты» из ГИКа объявили войну севастопольцам?

Это лето выдалось поистине горячим. Подогревает его не только севастопольское солнце, но и страсти, кипящие в преддверие выборов в законодательное собрание…

Ещё весной в наш город завезли из Москвы людей с сомнительным прошлым.

Депутаты команды Чалого усадили их в кресла городской избирательной комиссии (даже там теперь не место севастопольцам) и теперь новые члены бесчинствуют, откровенно наплевав на процедуры, и даже, вполне возможно, фальсифицируют документы, чтобы «срезать» настоящих севастопольцев и не зарегистрировать их в качестве кандидатов в депутаты.

Особо преуспела в данном вопросе некая москвичка Ирина Геннадьевна Локшина, которая назначена Законодательным Собранием членом городской избирательной комиссии в мае этого года.

Именно после её «проверки» неоговоренной ни одним из нормативно-правовых актов РФ, уже после вручения итогового протокола, в котором говорилось об отсутствии причин для нерегистрации кандидата, лидер общественного мнения, председатель СРОО «Наш Севастополь» Ольга Дронова получила отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты по 3 мажоритарному округу.

Председатель СРОО «Наш Севастополь» Ольга Дронова

Раньше про эту боевую даму из Москвы в нашем городе никто ничего не слышал, а вот в Москве и Московской области «Локшина» уже стало именем нарицательным, поскольку с ней связано огромное количество публичных скандалов.

К примеру, по информации из открытых источников, Локшина, работая в одной из избирательных комиссий Подмосковья в 2013 году, отказала в регистрации кандидату в депутаты только потому, что все документы он принес лично, а не передал через доверенное лицо.

То есть юрист по образованию Локшина заранее предусмотрела в регламенте этот момент.

Этим случаем не исчерпывается шлейф «подвигов» Локшиной. Если верить случаям, описанным в интернете, неоднократно на Локшину подавали жалобы и даже заявления в следственный комитет.

Что тут скажешь, Ирина Геннадьевна прямо как птица Говорун – отличается умом и сообразительностью.

Обнаглев от безнаказанности или от покровительства тех, кто считает себя сильными мира сего и ныне приехал в наш Севастополь творить бесчинства на святой севастопольской земле, Локшина решила, что может в одиночку принимать решения за севастопольцев: кто нужен на выборах в списке кандидатов, а кто не нужен и его можно вычеркнуть еще на этапе регистрации

И вот в Севастополе Ирина Геннадьевна уже действует гораздо грубее. Обнаруживает «новые» нарушения, которых не было в подписных листах Ольги Дроновой на момент вручения ей итогового протокола от ТИК Гагаринского района.

Возможно Локшина просто-напросто почеркала подписные листы, получив к ним доступ как член ГИКа?

Это можно будет узнать, получив возможность увидеть свои подписные листы, которой Ольга Дронова сейчас лишена.

Несмотря на то, что она сама собирала и предоставляла в комиссию подписи, ей отказывают в ознакомлении с листами по причине того, что в них содержатся персональные данные. Оксюморон?

Хотя для кандидата Ольги Дроновой и это уже непринципиально. После получения итогового протокола с подтверждением необходимого количества подписей для регистрации, Локшина могла хоть колбасу резать на подписных листах общественницы, хоть класть под одно место и съезжать с горки.

Ведь итоговой протокол – документ, фиксирующий окончательный результат проверки подписных листов.

Но нам интересно другое: почему депутаты, прежде чем со своей стороны утвердить человека на ответственный пост – члена Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, не удосужились собрать хоть какие-то сведения о предыдущей деятельности будущих вершителей судеб избирательного процесса?

При принятии решения по новым членам ГИК от депутатов был только один вопрос: как давно Вы получили паспорт гражданина РФ?

Это, видимо, все, что должно интересовать представителей севастопольцев в стенах ЗакСо. Вот бы все собеседования так проводились!

Услышав ответ, что всю жизнь Локшина прожила в Москве, депутатов, опять-таки это вполне устроило. Никто не задал вопрос, почему вдруг гражданка Ирина Геннадьевна решила приехать в Севастополь и занять место в ГИК?

А может, это был продуманный ход команды Чалого?

Человек с подобными «навыками» очень необходим для таких случаев – не пустить неугодных кандидатов.

Обидно только, что севастопольцев в очередной раз посчитали просто стадом, за которое все могут решить люди в кабинетах.

Нет!

Мы хотим видеть в избирательных бюллетенях севастопольцев, которые системно работают, а не от случая к случаю раз в пять лет, и не тех, кого нам навяжут.

Ольга Дронова

Источник: Портал Информер