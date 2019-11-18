Специальный налоговый режим для самозанятых планируют запустить по всей стране до 2020 года

18 ноября 2019     27
Специальный налоговый режим для самозанятых планируют запустить по всей стране до 2020 года

Правительство собирается с июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых (Налог на профессиональный доход, НПД) на всю страну.

Уже с начала следующего года он заработает в 19 регионах. Эксперимент, который проходил весь этот год, оказался успешным, как для самозанятых, так и для региональных бюджетов. В течение года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов регулярно выезжал в регионы и встречался с предпринимателями. Итоги были подведены 11 ноября 2019 г. на совещании у президента Владимира Путина, который поддержал новый налоговый режим.

Год назад, в конце 2018 года, Государственная дума РФ приняла закон о проведении в четырех субъектах РФ (Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан) эксперимента. В этих регионах граждане, включая индивидуальных предпринимателей, при соблюдении некоторых ограничений на вид и масштаб деятельности получили право перехода на льготный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Этот режим предусматривает уплату в бюджет 4% доходов, которые получены гражданином от других физических лиц, и 6% доходов, которые получены от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Эти условия применительно к доходам от физических лиц более выгодны, чем существующий с похожими целями льготный режим — упрощенная система налогообложения, предлагающая в качестве одной из двух опций уплату 6% доходов, полученных от любых контрагентов. При этом переход на НПД освобождает налогоплательщика от обязанности уплачивать страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, что является дополнительным преимуществом. Также не требуется заполнение налоговых деклараций и использование кассового аппарата.

Целью введения нового режима стало желание правительства поддержать тех предпринимателей, которые работают в одиночку, без образования юридического лица, иногда время от времени, без отрыва от основного места работы. Такие условия заставляют людей трудиться чаще всего в неформальном секторе, «по понятиям», без какой-либо трудовой и судебной защиты. В обмен на уплату весьма скромного налога, такие граждане получили очень комфортные условия для ведения бизнеса.

«Основная задача этого налога — сделать простой, понятный режим работы для людей, которые хотят заниматься бизнесом», — объяснял замысел министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «зачастую люди занимаются бизнесом «в серую», не регистрируясь нигде, не платя налоги, и в результате они страдают: не могут получить кредит, не могут поучаствовать в программах государственной поддержки». Поставленным целям способствовало как собственно более благоприятные условия уплаты налогов, чем в существующих режимах, так и предложение нового режима именно в качестве опции. За гражданами сохранилась возможность выбора всех существующих до сих пор режимов, но наряду с этим возможность выбора нового, а это гарантирует, что положение не ухудшится, ни у кого.

В поддержку нового налогового режима граждане фактически проголосовали сами. Кроме низких ставок это еще и удобство отчетности. Нет необходимости мучиться с налоговыми декларациями — вся отчетность формируется в мобильном приложении «Мой налог» прямо на смартфоне. Не возникает никаких дополнительных расходов, как в других налоговых режимах, например, не нужно тратиться на покупку онлайн контрольно-кассовой техники или уплачивать страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, этот налоговый режим позволяет совмещать постоянную работу и самозанятость. При этом доходы по основному месту работы не перемешиваются с доходами от зарегистрированной деятельности, дополнительных налогов не возникает, а трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии никак не страдает. Но самое главное, любой, даже самый маленький бизнес, зарегистрированный в налоговом режиме для самозанятых, получает правовую защиту.

Эксперимент, даже ограниченный до сих пор территориально, привлек значительное число трудоспособных граждан — более 260 тыс., преимущественно таксистов, строителей, репетиторов и арендодателей. Это опровергает логику скептиков, что «в тени сидеть выгодней и налог никто платить не будет». Исходя из опубликованных в августе 2019 года цифр — 2200 рублей, уплаченных с начала года налогов на одного самозанятого — по итогам года можно ожидать получение бюджетом доходов около 1 млрд руб., оценки Минфина еще оптимистичнее – 1.2-1.3 млрд рублей (ссылаясь на рассчитанную сумма НПД на октябрь 2019 г. — более 820 млн рублей).

Предприниматели, впрочем, в данном случае зачастую уместнее говорить о фрилансерах, в распространении нового льготного режима на остальные регионы заинтересованы. По итогам многочисленных региональных поездок (а Антон Силуанов является кроме всего прочего и куратором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на последнем совещании в Карелии 1 ноября 2019 г. он отметил, что предприниматели хотят досрочно присоединиться к этому эксперименту, правительство это поддерживает, но все-таки постепенно. Ведь доходы от налога на профессиональный доход поступают преимущественно в региональные бюджеты (62,5% при ставке налога 4%, и 75% при ставке налога 6%), и региональные власти видят риск того, что льготный режим привлечет не только налогоплательщиков, но и позволит компаниям уклоняться от налогов. «Необходимо просчитать, как введение режима отразится на бюджете, будут ли значительные выпадающие доходы», — говорит о новом режиме бизнес-омбудсмен по Бурятии Чингис Матхеев. В частности, возможен перевод работников из штата компаний в самозанятые. Такая схема для компаний выглядит привлекательной, чтобы сэкономить на уплате страховых взносов за физических лиц, которые выполняют работы или оказывают услуги организациям, будучи плательщиками НПД.

Исходя из итогов совещания с Владимиром Путиным принято решение, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на новые 19 субъектов РФ (Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан). Ожидается, что это решение будет оформлено в виде соответствующих поправок в законодательство. Из списка регионов видно, что речь идет о состоятельных регионах, которые не столь чувствительны к недополученным доходам.

Между тем, новый режим, по всей видимости, наиболее актуален для всех субъектов РФ, особенно для тех, в которых наиболее высока доля неформального сектора. Что касается самозанятых из этих регионов и вообще из субъектов РФ помимо указанных девятнадцати, у них предположительно появится возможность воспользоваться новым льготным налоговым режимом во второй половине 2020 года. Путин поддержал предложение Антона Силуанова включить в новый режим регионы, которые сами выступят с такой инициативой, это подразумевает, что дальнейшее его расширение будет прежде всего приниматься с оглядкой на экономику конкретного региона. За это время в правительстве планируется более внимательно проработать некоторые выявленные за время эксперимента ограничения для самозанятых. Например, по некоторым видам деятельности лицензию могут получать только юридические лица. Но для встраивания в экономику новой категории налогоплательщиков – физических лиц, изъявивших желание применять НПД, правительство готово решать регуляторные проблемы в законодательстве. Об этом также шла речь на совещании в Карелии. Одним из них является подключение самозанятых к системе закупок государственными компаниями у предприятий малого и среднего бизнеса (на них резервировалось ранее 10% закупок, теперь 18%, со следующего года 20%). Это, кстати говоря, довольно приличные деньги — более 3 трлн. рублей, хотя, понятно, преимущественно они будут доставаться более крупным подрядчикам, но такую равную юридическую возможность предусмотреть стоит. Кроме этого, речь идет о таких мерах поддержки малого и среднего бизнеса, как надзорные каникулы, субсидирование экспорта, выставок и т.п. Не стоит забывать и тот факт, что, работая в сером секторе, еще сложнее взять банковский кредит. Иными словами, налоговый режим для самозанятых оказался востребован людьми и выдержал проверку на практике.

Источник

Источник: Крымские новости

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