Спирта нет! (ВИДЕО)

17 сентября 2019     19
Спирта нет! (ВИДЕО)

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на территории полуострова контрафактной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

8 сентября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Симферополе задержан следовавший из Краснодарского края грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозилось свыше 7 тонн этилового спирта.

12 сентября 2019 правоохранителями в Джанкое задержан еще один грузовой автомобиль, в котором обнаружена и изъята партия фальсифицированной водки «Арбатская» и «Финская» без марок акцизного сбора, перемещавшаяся без каких-либо товарно-сопроводительных документов.

При последующем проведении ОРМ выявлен склад с контрафактной спиртосодержащей продукцией, на котором обнаружено и изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки «Нефть», «Морошка», коньяка «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта.

В настоящее время проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к непосредственному незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Двухуровневые квартиры в Севастополе от «ИнтерСтрой»
Двухуровневые квартиры в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Статус двухуровневых квартир всегда ассоциируется с материальным благополучием и роскошью, а когда у вас есть шанс любоваться бескрайним Черным морем …


В Симферополе проходит первое заседание новой сессии Госсовета Крыма
В Симферополе проходит первое заседание новой сессии Госсовета Крыма

17 сентября депутаты Государственного совета Республики Крым соберутся на первое после выборов заседание. О начале работы новой сессии парламента крымским …


Горан Брегович даст единственный концерт в Крыму
Горан Брегович даст единственный концерт в Крыму

В Крым известный югославский композитор привезёт программу своих лучших песен, многие из которых получили мировую известность благодаря фильмам Эмира Кустурицы. …


Сегодня интернет-порталу «Вести – Севастополь» исполняется год
Сегодня интернет-порталу «Вести – Севастополь» исполняется год

Если в первую неделю работы сайта на него зашли всего 115 посетителей, то за год, по данным Яндекс метрики, эта …


Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых

10:25 Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, который ранее отклонил иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты