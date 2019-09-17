Спирта нет! (ВИДЕО)

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД по Республике Крым пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на территории полуострова контрафактной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

8 сентября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Симферополе задержан следовавший из Краснодарского края грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозилось свыше 7 тонн этилового спирта.

12 сентября 2019 правоохранителями в Джанкое задержан еще один грузовой автомобиль, в котором обнаружена и изъята партия фальсифицированной водки «Арбатская» и «Финская» без марок акцизного сбора, перемещавшаяся без каких-либо товарно-сопроводительных документов.

При последующем проведении ОРМ выявлен склад с контрафактной спиртосодержащей продукцией, на котором обнаружено и изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки «Нефть», «Морошка», коньяка «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта.

В настоящее время проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к непосредственному незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Вторник, 17 сентября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер