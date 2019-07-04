Список кандидатов-мажоритарщиков от «Единой России» в Заксобрание Севастополя

4 июля на состоявшейся конференции партии «Единая Россия» были утверждены кандидаты в депутаты Законодательного собрания Севастополя по всем восьми мажоритарным округам.
Никаких изменений в этом списке не произошло.
Первый избирательный округ – кандидатура не определена.
Второй избирательный округ – Екатерина Алтабаева;
Третий избирательный округ – Инна Гончарова;
Четвертый избирательный округ – Владимир Немцев;
Пятый избирательный округ – Татьяна Щербакова;
Шестой избирательный округ – Сергей Колбин;
Седьмой избирательный округ – Михаил Чалый;
Восьмой избирательный округ – Михаил Брицын.
Источник: Портал Информер