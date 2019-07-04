Список кандидатов-мажоритарщиков от «Единой России» в Заксобрание Севастополя

Первый избирательный округ – кандидатура не определена.

Никаких изменений в этом списке не произошло.

4 июля на состоявшейся конференции партии «Единая Россия» были утверждены кандидаты в депутаты Законодательного собрания Севастополя по всем восьми мажоритарным округам.

Стали известны кандидаты в Законодательное собрание от «Единой России» Сегодня, 4 июля, на конференции Севастопольского регионального отделения «Единой России» был утвержден список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. В …



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