Список кандидатов в Заксобрание Севастополя определен: кто в фаворитах, а кто в лузерах

27 июля 2019     27
Список кандидатов в Заксобрание Севастополя определен: кто в фаворитах, а кто в лузерах

В начале это недели окончательно определился список всех кандидатов в депутаты Законодательного собрания по мажоритарным округам. А значит, настало время проанализировать шансы кандидатов и определить, кто из них вступил в избирательную гонку в качестве фаворита, а кому уготована роль – политического лузера.

Округ 1

Лобач Татьяна Георгиевна – самовыдвижение.
Полевая Екатерина Владимировна – самовыдвижение.
Аксёнов Вячеслав Викторович – самовыдвижение.
Павлов Андрей Николаевич – КПКР.
Курочкин Сергей Михайлович – КПРФ.
Нечай Роман Игоревич – СР.
Богодухова Юлия Николаевна – ЛДПР.

На этом округе есть три фаворита – Татьяна Лобач, Вячеслав Аксенов и Сергей Курочкин. «Единая Россия», поддерживает сразу двух кандидатов – Лобач и Аксенова. Протестный электорат, пока окучивает только настоящий коммунист – Курочкин.

На наш взгляд, шансы Лобач на победу выглядят более предпочтительными. И вот почему: Аксенов и Курочкин будут играть на едином поле протестного электората и, раздробив его, в итоге проиграют Лобач.

Округ 2

Чувенкова Елена Вячеславовна – самовыдвижение.
Богородский Евгений Валерьевич – КПКР.
Кушнир Геннадий Григорьевич – КПРФ.
Шестак Валентин Владимирович – СР.
Алтабаева Екатерина Борисовна – ЕР.
Потремай Александр Сергеевич – ЛДПР.

На этом округе ситуация более запутанная. Казалось бы, бесспорным фаворитом является Екатерина Алтабаева, которую поддерживает «Единая Россия» и Алексей Чалый.

Но именно это обстоятельство дает хорошие шансы кандидату от КПРФ – Геннадий Кушнир, который может мобилизовать протестный электорат.

Округ 3

Соболевская Евгения Александровна – самовыдвижение.

Горелов Вячеслав Николаевич – ПП РЭП «Зеленые».
Грошев Владислав Евгеньевич – СР.
Корниенко Сергей Дмитриевич – ЛДПР.
Гончарова Инна Леонидовна – ЕР.
Мишина Валерия Витальевна – КПКР.
Браковенко Владимир Алексеевич – КПРФ.

Здесь бесспорным фаворитом является Инна Гончарова, а – лузером Вячеслав Горелов. Все надежды Алексея Чалого на победу своего кандидата, исходят из, мягко говоря, недостоверных представлений о поддержке т.н. «команды Чалого».

Округ 4

Лопырев Андрей Вячеславович – КПКР.
Молочников Юрий Александрович – самовыдвижение.
Кияшко Роман Владимирович – КПРФ.
Поддубный Артур Валерьевич – ЛДПР.
Горюнова Марина Викторовна – СР.
Немцев Владимир Владимирович – ЕР.

На этом округе фаворитом является кандидат от коммунистов – Роман Кияшко. Кандидату от «Единой России» Владимиру Немцеву уготована роль статиста и претендента на второе место.

Округ 5

Гасанов Олег Самехович – самовыдвиженец.
Паутов Михаил Михайлович – самовыдвиженец.
Гипп Владислав Андреевич – КПКР.
Черемёнов Александр Сергеевич – КПРФ.
Живодуев Сергей Александрович – ЛДПР.
Афанасьев Антон Олегович – СР.
Щербакова Татьяна Михайловна – ЕР.

На этом округе есть два фаворита – Олег Гасанов и Татьяна Щербакова. Но, учитывая политический опыт Гасанова, его высокие рейтинги, а также то, что его кандидатуру активно будут поддерживать в Москве, у Щербаковой практически нет шансов.

Округ 6

 

Глебов Сергей Вячеславович – самовыдвижение.
Гипп Вера Ивановна – КПКР.
Колбин Сергей Николаевич – ЕР.
Бабак Лариса Ивановна – СР.
Журавлёв Илья Григорьевич – ЛДПР.
Пастухов Алена Васильевна – КПРФ.

Самая запутанная ситуация сложилась на 6-ом округе. Здесь шансы на победу имеет практически каждый кандидат. Поэтому предсказать фаворита практически невозможно.

Округ 7

Брыжак Александр Анатольевич – самовыдвижение.

Соболева Галина Ивановна – самовыдвижение.
Слонко Марина Сергеевна – КПКР.
Кальницкая Ольга Владимировна – КПРФ.
Белогорец Дмитрий Иванович – СР.
Самойленко Наталия Сергеевна – ЛДПР.
Чалый Михаил Михайлович – ЕР.

Здесь претендентами на победу являются сразу три кандидата. Это Брыжак, Белогорец и Михаил Чалый. На сегодня шансы Брыжака все-таки выглядит более предпочтительными, но конечный итог будет зависеть от того, как проведет заключительный этап своей кампании Брыжак.

 

Округ 8

Яремко Максим Васильевич – самовыдвижение.

Рогожин Алексей Петрович – самовыдвижение.
Мажуга Татьяна Ивановна – КПКР.
Кулагин Александр Андреевич – самовыдвижение.
Гладких Алексей Геннадьевич – КПРФ.
Ахмедов Алишер Арорович – ЛДПР.
Чекмезов Владимир Ильич – СР.
Брицын Михаил Михайлович – ЕР.

На 8-ом округе фаворитами являются Михаил Брицын и кандидат от коммунистов Алексей Гладких. Никаких шансов у кандидата от «команды Чалого» Александра Кулагина просто нет. Более того, наряду с Щербаковой, Кулагин, является одним из самых переоцененных кандидатов в депутаты.

Итоги выборов для обоих станут не только горькой пилюлей, но и концом политической карьеры.

Что касается Брицына, то как и в случае с Брыжаком его итог будет зависеть от финального этапа избирательной кампании.


Суббота, 27 июля 2019 г. 7757

Источник: Портал Информер

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