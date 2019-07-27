Список кандидатов в Заксобрание Севастополя определен: кто в фаворитах, а кто в лузерах

В начале это недели окончательно определился список всех кандидатов в депутаты Законодательного собрания по мажоритарным округам. А значит, настало время проанализировать шансы кандидатов и определить, кто из них вступил в избирательную гонку в качестве фаворита, а кому уготована роль – политического лузера.

Округ 1

Лобач Татьяна Георгиевна – самовыдвижение.

Полевая Екатерина Владимировна – самовыдвижение.

Аксёнов Вячеслав Викторович – самовыдвижение.

Павлов Андрей Николаевич – КПКР.

Курочкин Сергей Михайлович – КПРФ.

Нечай Роман Игоревич – СР.

Богодухова Юлия Николаевна – ЛДПР.

На этом округе есть три фаворита – Татьяна Лобач, Вячеслав Аксенов и Сергей Курочкин. «Единая Россия», поддерживает сразу двух кандидатов – Лобач и Аксенова. Протестный электорат, пока окучивает только настоящий коммунист – Курочкин.

На наш взгляд, шансы Лобач на победу выглядят более предпочтительными. И вот почему: Аксенов и Курочкин будут играть на едином поле протестного электората и, раздробив его, в итоге проиграют Лобач.

Округ 2

Чувенкова Елена Вячеславовна – самовыдвижение.

Богородский Евгений Валерьевич – КПКР.

Кушнир Геннадий Григорьевич – КПРФ.

Шестак Валентин Владимирович – СР.

Алтабаева Екатерина Борисовна – ЕР.

Потремай Александр Сергеевич – ЛДПР.

На этом округе ситуация более запутанная. Казалось бы, бесспорным фаворитом является Екатерина Алтабаева, которую поддерживает «Единая Россия» и Алексей Чалый.

Но именно это обстоятельство дает хорошие шансы кандидату от КПРФ – Геннадий Кушнир, который может мобилизовать протестный электорат.

Округ 3

Соболевская Евгения Александровна – самовыдвижение.

Горелов Вячеслав Николаевич – ПП РЭП «Зеленые».

Грошев Владислав Евгеньевич – СР.

Корниенко Сергей Дмитриевич – ЛДПР.

Гончарова Инна Леонидовна – ЕР.

Мишина Валерия Витальевна – КПКР.

Браковенко Владимир Алексеевич – КПРФ.

Здесь бесспорным фаворитом является Инна Гончарова, а – лузером Вячеслав Горелов. Все надежды Алексея Чалого на победу своего кандидата, исходят из, мягко говоря, недостоверных представлений о поддержке т.н. «команды Чалого».

Округ 4



Лопырев Андрей Вячеславович – КПКР.

Молочников Юрий Александрович – самовыдвижение.

Кияшко Роман Владимирович – КПРФ.

Поддубный Артур Валерьевич – ЛДПР.

Горюнова Марина Викторовна – СР.

Немцев Владимир Владимирович – ЕР.

На этом округе фаворитом является кандидат от коммунистов – Роман Кияшко. Кандидату от «Единой России» Владимиру Немцеву уготована роль статиста и претендента на второе место.

Округ 5

Гасанов Олег Самехович – самовыдвиженец.

Паутов Михаил Михайлович – самовыдвиженец.

Гипп Владислав Андреевич – КПКР.

Черемёнов Александр Сергеевич – КПРФ.

Живодуев Сергей Александрович – ЛДПР.

Афанасьев Антон Олегович – СР.

Щербакова Татьяна Михайловна – ЕР.

На этом округе есть два фаворита – Олег Гасанов и Татьяна Щербакова. Но, учитывая политический опыт Гасанова, его высокие рейтинги, а также то, что его кандидатуру активно будут поддерживать в Москве, у Щербаковой практически нет шансов.

Округ 6

Глебов Сергей Вячеславович – самовыдвижение.

Гипп Вера Ивановна – КПКР.

Колбин Сергей Николаевич – ЕР.

Бабак Лариса Ивановна – СР.

Журавлёв Илья Григорьевич – ЛДПР.

Пастухов Алена Васильевна – КПРФ.

Самая запутанная ситуация сложилась на 6-ом округе. Здесь шансы на победу имеет практически каждый кандидат. Поэтому предсказать фаворита практически невозможно.

Округ 7

Брыжак Александр Анатольевич – самовыдвижение.

Соболева Галина Ивановна – самовыдвижение.

Слонко Марина Сергеевна – КПКР.

Кальницкая Ольга Владимировна – КПРФ.

Белогорец Дмитрий Иванович – СР.

Самойленко Наталия Сергеевна – ЛДПР.

Чалый Михаил Михайлович – ЕР.

Здесь претендентами на победу являются сразу три кандидата. Это Брыжак, Белогорец и Михаил Чалый. На сегодня шансы Брыжака все-таки выглядит более предпочтительными, но конечный итог будет зависеть от того, как проведет заключительный этап своей кампании Брыжак.

Округ 8

Яремко Максим Васильевич – самовыдвижение.

Рогожин Алексей Петрович – самовыдвижение.

Мажуга Татьяна Ивановна – КПКР.

Кулагин Александр Андреевич – самовыдвижение.

Гладких Алексей Геннадьевич – КПРФ.

Ахмедов Алишер Арорович – ЛДПР.

Чекмезов Владимир Ильич – СР.

Брицын Михаил Михайлович – ЕР.

На 8-ом округе фаворитами являются Михаил Брицын и кандидат от коммунистов Алексей Гладких. Никаких шансов у кандидата от «команды Чалого» Александра Кулагина просто нет. Более того, наряду с Щербаковой, Кулагин, является одним из самых переоцененных кандидатов в депутаты.

Итоги выборов для обоих станут не только горькой пилюлей, но и концом политической карьеры.

Что касается Брицына, то как и в случае с Брыжаком его итог будет зависеть от финального этапа избирательной кампании.





Суббота, 27 июля 2019 г. 7757

Источник: Портал Информер