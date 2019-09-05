Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»

5 сентября 2019     17
Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»

Завтра в Коктебеле открывается фестиваль «LIVE in BLUE BAY». Стали известны музыканты, которые выступят там 06-08 сентября 2019 г.:

Программа сцены Дельфин (главная сцена):
6 сентября
18:30 Музыкальный джазовый парад участников фестиваля (шествие по набережной Коктебеля, к которому присоединяются жители и гости Крыма)
19:00 Эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону)
20:00 Dario Napoli trio (Италия)
21:00 Hayat (Симферополь)

7 сентября
19:00 Yalta Jazz (Ялта)
20:00 Buzzer Party (Санкт-Петербург)
21:00 Трио Андрея Кондакова и JD Walter (Санкт-Петербург, США)
22:00 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)

8 сентября
19:00 Оркестр УМВД г. Севастополя
20:00 Квартет Маркуса Бона (Москва)
21:00 Mama”s Bad Boys (США, Нидерланды)
22:00 Группа Сергея Манукяна (Москва)
23:00 Праздничный салют раскрасит небо тысячами разноцветных огней под финальные аккорды фестиваля!

Программа сцены Бриз (на пляже)
6 сентября
14:00 Buzzer Party (Санкт-Петербург)
15:00 Amach (Ялта)
16:00 Marcus Bona quartet (Москва)

7 сентября
14:00 Эстрадно-джазовый оркестр им.Кима Назаретова (Ростов-на-Дону)
15:00 Paranormal jazz (Севастополь)
16:00 Sparky Jam (Ялта)
17:00 Mind rabbits (Севастополь)

8 сентября
14:00 Green (Феодосия)
15:00 Red Guitar Pick (Симферополь)
16:00 Rocking Ham and Swinging Ham (Симферополь)

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»
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