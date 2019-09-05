Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY»

8 сентября 19:00 Оркестр УМВД г. Севастополя 20:00 Квартет Маркуса Бона (Москва) 21:00 Mama”s Bad Boys (США, Нидерланды) 22:00 Группа Сергея Манукяна (Москва) 23:00 Праздничный салют раскрасит небо тысячами разноцветных огней под финальные аккорды фестиваля!

7 сентября 19:00 Yalta Jazz (Ялта) 20:00 Buzzer Party (Санкт-Петербург) 21:00 Трио Андрея Кондакова и JD Walter (Санкт-Петербург, США) 22:00 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)

Программа сцены Дельфин (главная сцена): 6 сентября 18:30 Музыкальный джазовый парад участников фестиваля (шествие по набережной Коктебеля, к которому присоединяются жители и гости Крыма) 19:00 Эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону) 20:00 Dario Napoli trio (Италия) 21:00 Hayat (Симферополь)

Завтра в Коктебеле открывается фестиваль «LIVE in BLUE BAY». Стали известны музыканты, которые выступят там 06-08 сентября 2019 г.:

Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов, и на фоне …



Севастопольский общественник Борис Колесников прогнозирует победу «Единой России» До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …



Алексею Чалому нечего сказать севастопольцам До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …



Список музыкантов на «LIVE in BLUE BAY» Завтра в Коктебеле открывается фестиваль «LIVE in BLUE BAY». Стали известны музыканты, которые выступят там 06-08 сентября 2019 г.: Программа …

