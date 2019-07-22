Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма

«Закончился срок регистрации. 21 июля состоялось заседание комиссии, в рамках которого зарегистрированы республиканские списки кандидатов в депутаты Государственного совета второго созыва семи избирательных объединений», – говорится в сообщении Избиркома Крыма.
Зарегистрированы списки партийный отделений:
«Единой России»,
КПРФ,
«Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость»,
«Коммунистов России»,
«Патриотов России»,
«Родины»;
«Справедливой России».
Отказали в регистрации республиканскому списку ЛДПР и партии «Зеленые». Причиной отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты ЛДПР стало нарушение подачи в Избирательную комиссию РК необходимых документов.
Источник: Портал Информер