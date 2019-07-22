Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма

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збирательная комиссия Крыма допустила на выборы в Государственный совет республики семь из девяти обратившихся за регистрацией партий.

«Закончился срок регистрации. 21 июля состоялось заседание комиссии, в рамках которого зарегистрированы республиканские списки кандидатов в депутаты Государственного совета второго созыва семи избирательных объединений», – говорится в сообщении Избиркома Крыма.

Зарегистрированы списки партийный отделений:

«Единой России»,

КПРФ,

«Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость»,

«Коммунистов России»,

«Патриотов России»,

«Родины»;

«Справедливой России».

Отказали в регистрации республиканскому списку ЛДПР и партии «Зеленые». Причиной отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты ЛДПР стало нарушение подачи в Избирательную комиссию РК необходимых документов.