Список самых опасных дорог в Севастополе

Госавтоинспекция Севастополя опубликовала список самых опасных в регионе дорог. Именно здесь чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Всего 20 дорожных отрезков.

«Если ваш маршрут до работы или маршрут вашего ребенка «дом-школа-дом» проходит по одному или нескольким из указанных в списке участков, просьба найти другие пути следования или быть особенно внимательными при движении на аварийно-опасных участках Севастополя», – отмечает пресс-служба ведомства.

На участке трассы Ялта – Севастополь с 70 по 71 км произошло 3 случая столкновения машин в течение года. На той же дороге с 72 км + 50 м по 73 км +50 м – 6 столкновений и 1 наезд на пешехода.

На перекрестке дорог Ялта – Севастополь, с 73 км +150 м по 73 км +300 м и Севастополь – Инкерман, с 6 км по 6 км +200 м зафиксировано 5 случаев столкновений и 1 наезд на препятствие.

2 столкновения, 2 наезда на пешеходов и 1 наезд на стоящее транспортное средство произошли на дороге Севастополь – Инкерман, с 7 км + 900 м по 8 км + 400 м.

Дорога Севастополь – порт Камышовая бухта, с 6 км + 400 м по 6 км + 500 м – 5 наездов на пешеходов.

Перекресток подъезд к поселку Кача и подъезд к аэропорту «Бельбек» – 3 столкновения.

Проспект Героев Сталинграда, 67 – 3 наезда на пешеходов.

На перекрестке улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции, Фиолентовского шоссе – площадь Октябрьская (4 – столкновения).

Транспортная развязка на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука Меньшикова (3 наезда на пешеходов, 2 столкновения, 2 падения пассажира, 1 опрокидывание).

Проспект Гагарина, в районе дома № 28 (3 наезда на пешеходов);

Перекресток на проспекте Гагарина, 2 с улицей Дмитрия Ульянова (4 наезда на пешеходов, 1 падение пассажира).

Улица Пожарова, в районе домов 22, 26 (3 столкновения).

Фиолентовское шоссе – до улицы Шабалина с ответвлениями, в районе дома на улице Отрадная, 32 (3 столкновения).

Проспект Генерала Острякова, 143 (4 столкновения).

Улица Хрусталева, 53 (3 наезда на пешеходов).

Улица Гоголя, 6 (3 столкновения).

Улица Гоголя, в районе домов №№ 9, 19 (3 столкновения).

Пересечение улиц Героев Севастополя и Брестская (3 столкновения, 3 наезда на пешеходов, 1 падение пассажира).

Источник: Портал Информер