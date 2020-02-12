Список телеграм-каналов, которые нужно читать, чтобы быть в курсе дел в севастопольском карточном домике

Даже если вы не собираетесь использовать Телеграм в качестве мессенджера, мы всё равно рекомендуем вам скачать приложение, просто для того, чтобы подписаться на каналы и быть в курсе самой передовой и инсайдерской информации в Севастополе.

В отличие от новостной ленты «Facebook» или «Вконтакте» Telegram-канал отключает для своих подписчиков возможность комментировать запись – максимум, что можно сделать после некоторых постов – выбрать символ «палец вверх» или «палец вниз», иначе высказать свое мнение нельзя.

Чтобы не заблудиться в разнообразии каналов, “ИНФОРМЕР” собрал подборку главных, на которые подписана вся редакция и на которые стоит подписаться уже сегодня и вам.

Да прибудет с нами информация!

ТОП – 15 тelegram-каналов от “ИНФОРМЕРа”

РИА82. https://t.me/RIA82rf

Утро начинается не с кофе, а с вопроса «Как там в Крыму?», вот этому каналу. Для любителей резких и безоговорочных оценок событий и слухов. Иногда пишут о людях в Крыму и Севастополе, и о том, что за оргия между всеми нами постоянно происходит. Не без юмора. Мы предупредили!

Самый популярный севастопольский “холдем” на просторах Telegram. Короткие инсайды и временами совершенно бесшабашная по крутости политическая аналитика. Иногда иронично троллит коллег по цеху – бесценно.

Только не благодарите, он такого не понимает.

Прекрасная незнакомка, которая наблюдает за всеми, рассказывает о приключениях губернаторов в регионах. Особый акцент на Севастополь.

Канал о коррупционном закулисье Севастополя, где тебе не втирают, а приводят доводы, иногда настолько длинные, что лень читать. Начинающим и опытным конспирологам, рекомендуется к прочтению.

Всё о севастопольской жизни по текущей повестке на неформальном языке, иногда даже информативно. Иногда делятся ссылками на интересные материалы, которые могут поднять настроение и удивить сарказмом над повседневной повесткой дня.

Если вам интересно наблюдать, как двигается к власти врио губернатора Севастополя, то вам сюда. Это не только агитация, но и пропаганда Михаила Развожаева. Канал приписывают бывшему журналисту, известному в определённых кругах.

На каждую Шефную найдется своя НеподШефная. Здесь что ни пост, то срыв покровов с тех или иных действий севастопольской власти. Все, о чём в Севастополе помалкивают, в канале НеподШефная «цветет и пахнет».

Не исключено, что определенные структуры сливают информацию. Об этом можно говорить по подаче, скорости, нюансам, которые там публикуются.

Умный телеграм-канал севастопольского политтехнолога Сергея Михайлюка содержит краткие резюме по поводу важнейших событий политической жизни Севастополя и России, а также серьёзно прорабатывает странные закупки на бюджетные средства представителей севастопольской власти.

Суровая реальность Севастополя и Крыма. Много жёстких, но ценных материалов. Весомый канал с аналитикой для искушенных. На всякий случай, пусть будет в этом топе.

Севастопольской телекомпании под названием «ИКС» уже не существует, но канал ещё работает и порой радует нас юмором и щепоткой малозначительных инсайдов. Весело!

Новый, но уже популярный канал. Аналитика и ирония по поводу событий в Севастополе. Если что-то непонятно, то читайте канал «Последний Золотарь» – там всё по полочкам.

Тихий, себе на уме, даёт идеи и подкидывает на подумать. Какой-то серый кардинал АНТИЧАЛОВСКОЙ тусовки в Севастополе.

Рекомендуется добавить, вдруг и о Вас напишет, хотя топит за врио Развожаева в Севастополе.

Официальный канал информационного агентства “Крыминформ”. Уникальный проект, содержащий в себе множество полезных новостей, которая, возможно, спасёт вам жизнь (если вы местный чиновник).







Среда, 12 февраля 2020 г. 170

Источник: Портал Информер