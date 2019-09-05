«Справедливая Россия» займет третье место на выборах депутатов Законодательного собрания

5 сентября 2019     11
«Справедливая Россия» займет третье место на выборах депутатов Законодательного собрания

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

С этим вопросом мы обратились к 1-му секретарю севастопольской организации “Справедливой России” Евгению Дубовику. Вот что он нам сказал:

“Мы настроены на победу. Да, мы понимаем, что не можем рассчитывать на первое место, мы пока еще уступаем лидерам гонки, но мы получим результат, который позволит создать нам фракцию в Законодательном собрании, с которой будут считаться.

Что же касается того, ка как распределятся голоса избирателей, то согласно моему прогнозу, “Единая Россия” получит 26%-28% голосов избирателей.

Второе место получит КПРФ – 17%.

Мы немного отстанем от коммунистов и получим 15% голосов.

ЛДПР получит 6%.

Мы также надеемся на победу, как минимум в четырех мажоритарных округах”, – сказал Евгений Дубовик.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 117

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь
Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь

Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался призвать Православную церковь Украины (ПЦУ) — новую религиозную структуру в стране. Об этом сообщается на …


Лидер севастопольской организации ЛДПР Илья Журавлев: «Мы получим 30% голосов избирателей»
Лидер севастопольской организации ЛДПР Илья Журавлев: «Мы получим 30% голосов избирателей»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …


«Справедливая Россия» займет третье место на выборах депутатов Законодательного собрания
«Справедливая Россия» займет третье место на выборах депутатов Законодательного собрания

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …


К сбору устриц приступили в бухте Ласпи
К сбору устриц приступили в бухте Ласпи

Местная ферма существует 13 лет, но активно развиваться она начала в этом году, когда выиграла новый большой тендер. Сейчас там …


По факту смерти женщины у дверей больницы возбуждено уголовное дело
По факту смерти женщины у дверей больницы возбуждено уголовное дело

По результатам процессуальной проверки всех сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, Следственное управление Следственного комитета России по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты