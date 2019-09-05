«Справедливая Россия» займет третье место на выборах депутатов Законодательного собрания

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

С этим вопросом мы обратились к 1-му секретарю севастопольской организации “Справедливой России” Евгению Дубовику. Вот что он нам сказал:

“Мы настроены на победу. Да, мы понимаем, что не можем рассчитывать на первое место, мы пока еще уступаем лидерам гонки, но мы получим результат, который позволит создать нам фракцию в Законодательном собрании, с которой будут считаться.

Что же касается того, ка как распределятся голоса избирателей, то согласно моему прогнозу, “Единая Россия” получит 26%-28% голосов избирателей.

Второе место получит КПРФ – 17%.

Мы немного отстанем от коммунистов и получим 15% голосов.

ЛДПР получит 6%.

Мы также надеемся на победу, как минимум в четырех мажоритарных округах”, – сказал Евгений Дубовик.





Четверг, 5 сентября 2019 г. 117

Источник: Портал Информер