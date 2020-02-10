Справки о несудимости будут выдавать только в МФЦ

10 февраля 2020     13
Справки о несудимости будут выдавать только в МФЦ

С 10 декабря районные отделы управления МВД по Севастополю не принимают заявления о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и не выдают готовые документы.

Это же касается справок о подтверждении факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

«Для подачи заявления и оказания консультационной помощи можно обратиться лично в многофункциональные центры «Мои документы», подать заявление на портале Госуслуги либо в информационном центре УМВД России по Севастополю», – сообщает пресс-служба УМВД.

Напомним, что справки об отсутствии судимости предоставляются как в бумажном варианте, так и в электронном виде – обе формы равнозначны, требования предоставить бумажный вариант безосновательны.

Консультацию по этой теме можно получить в информационном центре УМВД по телефону: 73-80-83.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 21

Источник: Портал Информер

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