Спускаться «под землю» в Севастополе по-прежнему опасно

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев побывал с визитом в Туле и пообщался с экспертами в области развития городской среды.

Он осмотрел город и высказал ряд замечаний, которые можно применить на пользу в любом российском регионе, в том числе и в Севастополе.

Многие районы остаются в первозданном состоянии, на них не влияют ни макро, ни микро социально-экономические преобразования.

В социальных сетях появляются настойчивые просьбы севастопольцев обратить внимание на состояние подземных переходов.

В частности, речь идёт о «подземке» на проспекте Генерала Острякова.

Ещё в 2015 году «ИНФОРМЕР» писал о плачевном состоянии этих объектов социальной важности, но пока никаких изменений не произошло.

Подземный переход на проспекте Генерала Острякова был построен в советское время, но без современного должного ухода он приобрёл совсем уж жалкий вид.

В украинские времена здесь располагались объекты торговли, и хоты бы не страшно было по нему ходить в вечернее время.

Теперь это унылый объект общего пользования, который не удостоился внимания со стороны городских и районных властей.

Как по такому подземному пешеходному переходу передвигаются инвалиды – депутаты и социальные работники умалчивают.

Между тем, по избирательному округу № 6, в который входит проспект Генерала Острякова, идут кандидаты:

Мишин Максим Анатольевич, региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в городе Севастополь;

Трынкина Мария Геннадьевна, региональное отделение политической партии «Партия Ветеранов России» в городе Севастополь;

Бабак Лариса Ивановна, региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в городе Севастополь;

Глебов Сергей Вячеславович, самовыдвижение;

Гипп Вера Ивановна, севастопольское городское отделение политической партии «Коммунистическая Партия Коммунисты России»;

Пастухова Алена Васильевна, севастопольское городское отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;

Журавлев Илья Григорьевич, севастопольское городское отделение политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;

Колбин Сергей Николаевич, севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Что они думают по этому поводу, какие преследуют цели, баллотируясь в депутаты заксобрания – «бороздить просторы мирового океана», как депутат-попрыгунчик Горелов, или ходить по грешной земле и участвовать в развитии комфортной среды, как того требует правительство Российской Федерации?

Дмитрий Медведев, озвучивая в Туле основные принципы развития комфортной городской среды, в шутку сказал: «Здесь мы должны друг друга хорошо понимать. Хорошо, когда губернатор правильно понимает свои задачи, записывает всё, потом берет это на вооружение. Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Не архитектора же менять”.

Тут уж и карты в руки новому руководителю Севастополя. Парк Победы – дело хорошее, но нельзя забывать и другие районы города. Пора тратить бюджетные средства не избирательно, а по принципу справедливого социального конструктивизма.