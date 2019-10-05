«Спущу с тебя шкуру и засуну её тебе в рот» (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, как в одной из школ Якутии учитель в грубой форме отчитывает ученика, забывшего тетрадь.

“Если ты ее куда-нибудь денешь, если ты ее потерял, я спущу с тебя шкуру, засуну ее в рот и вытащу через задницу. Ты понял?” — орет педагог на школьника, схватив его за одежду. После этого она хватает школьника за грудки второй рукой и прижимает к стене.



Растерянный мальчик не понимает, что происходит, а педагог в этот момент начинает на него орать.

Если ты её сейчас потерял, я спущу с тебя шкуру, засуну её тебе в рот и вытащу через задниу, ТЫ ПОНЯЛ?

Учительница не дожидается ответа, отшвыривает ребёнка в сторону и уходит в кабинет.

Инцидент произошёл в одной из школ Сунтарского улуса, Республика Саха (Якутия). По информации издания, женщину зовут Елена Васильева, она пришла работать в школу в сентябре и преподаёт английский язык.

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Суббота, 5 октября 2019 г. 2089

Источник: Портал Информер