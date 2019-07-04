Среди погибших подводников есть севастопольцы

В числе 14-и погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате оказались два выпускника Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель совета Союза выпускников училища, капитан 2 ранга запаса Александр Филиппов.

«Среди погибших – два выпускника. Они 1991 и 1994 годов выпуска, как мы точно выяснили, потому что я сам ветеран этой части … В нашей части за 40 лет не было ни одной гибели гидронавтов в море», – сказал Филиппов.

В Союзе выпускников уточнили, что речь идет о Владимире Абанкине и Андрее Воскресенском. Оба они капитаны 1 ранга. Абанкин награжден орденом «Мужества», медалью «За заслуги перед отечеством 1 степени», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени», медалью «Ушакова».

Воскресенский кавалер трех орденов «Мужества», также награжден орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин–>

«14 гидронавтов – это цвет нации. Таких специалистов не так много – меньше, чем космонавтов. Это сильный удар по нашему флоту и стране», – сказал Филиппов.