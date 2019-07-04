Среди погибших подводников есть севастопольцы

4 июля 2019     28
Среди погибших подводников есть севастопольцы

В числе 14-и погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате оказались два выпускника Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель совета Союза выпускников училища, капитан 2 ранга запаса Александр Филиппов.

«Среди погибших – два выпускника. Они 1991 и 1994 годов выпуска, как мы точно выяснили, потому что я сам ветеран этой части … В нашей части за 40 лет не было ни одной гибели гидронавтов в море», – сказал Филиппов.

В Союзе выпускников уточнили, что речь идет о Владимире Абанкине и Андрее Воскресенском. Оба они капитаны 1 ранга. Абанкин награжден орденом «Мужества», медалью «За заслуги перед отечеством 1 степени», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени», медалью «Ушакова». 

Воскресенский кавалер трех орденов «Мужества», также награжден орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин–>

«14 гидронавтов – это цвет нации. Таких специалистов не так много – меньше, чем космонавтов. Это сильный удар по нашему флоту и стране», – сказал Филиппов.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете
Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете

Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете, чтобы вручить постановление о штрафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП …


Рыбаки рассказали об аварийном всплытии российской подлодки АС-12
Рыбаки рассказали об аварийном всплытии российской подлодки АС-12

Чрезвычайное происшествие с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21:00 в акватории Баренцева моря, недалеко от Североморска. Спустя …


Активисты ОНФ обнаружили в сквере имени Марии Байды «опасные» находки
Активисты ОНФ обнаружили в сквере имени Марии Байды «опасные» находки

Капитальный ремонт сквера имени Марии Байды запланирован на следующий год, но в парке есть проблемы, которые решать нужно уже сейчас. …


Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки
Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки

Начался капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки. Он был построен еще в 70-ых годах прошлого века, но с …


Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии

Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии. Об этом сообщается на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты